人行：貨幣政策要靈活精準　建逆周期資本緩衝評估機制

內媒報道，人民銀行於周五(30日)召開2021年下半年工作會議，堅持要穩字當頭，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度；整體協同、加快完善綠色金融體系；持續加強宏觀審慎管理。

對於推動平台企業金融業務規範發展，嚴厲打擊虛擬貨幣非法活動。約談從事金融業務的頭部平台企業，督促其全面落實金融監管、公平競爭及保護消費者合法權益有關要求，深入開展自查和整改，加快推進金融法制建設，加快推進制定《金融穩定法》，建立健全期貨與衍生品法律制度，完善債券市場法制。

至於人民幣國際化方面，將深化對外貨幣合作，發展離岸人民幣市場；開展跨境貿易投資高水平開放試點；擴大貿易收支便利化試點，支持更多地區特別是中西部地區參與試點。推進外債登記管理改革，完善境外機構境內發行債券管理政策，穩妥推進數字人民幣研發試點。

人行又指，要適時發布宏觀審慎政策指引，分步開展宏觀審慎壓力測試，建立逆周期資本緩衝評估機制並開展年度評估；實施好房地產金融審慎管理制度，推進金融控股公司監管，加強系統重要性金融機構監管。

總體而言，會議要求繼續做好金融服務和管理，推進金融業重要立法，深化放管服改革；繼續做好金融業綜合統計各項工作；積極推動支付服務降費政策落地見效；深入整治拒收現金，加快完善國庫管理制度，大力推進信息化建設；推動出台《徵信業務管理辦法》，加強個人數據和信息主體權益保護；完善反洗錢工作協調機制，嚴厲打擊侵害金融消費者合法權益的行為。