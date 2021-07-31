中國於區塊鏈支付領先美國6年？專家籲美急起直追

外媒報道，各國監管機構都在加強虛擬貨幣領域的監管，惟各國的情況大不相同。安聯(Allianz)首席經濟顧問埃利安(MohamedEl-Erian)指，美國監管機構與加密行業應盡快找出共識，否則會被中國超越。

埃利安周五(30日)於外媒上指出，西方國家的監管方與企業有時存在敵對關係，例如民主黨籍參議員Elizabeth Warren本周呼籲財長耶倫實施新規則，稱其擔心虛擬貨幣缺乏監管會對投資者、消費者及大環境構成危險。

埃利安指，該觀點或讓美國和其他西方國家落後於中國，中國採取更加全面性的方法。中國不會等待，已經決定採用自上而下的方式，決定想要輸出的方法，因為支付平台已在開放、也允許其訪問數據。因此，西方國家必須認真對待，否則將完全失去話語權。

埃利安補充，責任不僅在政府，業界亦須願意配合解決監管機構的擔憂。加密行業必須認真對待非法支付、洗錢、耗能等議題，雙方找出共識，以真正對金融、社會有幫助的方式去引導這項顛覆性創新。

報道指，美國各個監管機構目前僅止於評論闡述，沒有明確監管行動也沒有制定數碼美元的動向。反觀中國早前雖打擊比特幣挖礦及交易，惟在開發數碼貨幣方面遙遙領先。加密基金Pantera Capital創辦人Dan Morehead指，中國在打造區塊鏈支付系統方面領先美國6年。