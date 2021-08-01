曜熊理財：港股正式反彈或待11月後始出現...

近期，香港股市出現較大波動，主要因為近期中美監管政策出現改變，市場擔心未來中國企業赴境外上市的政策是否存在變數。不過，有關改革是解決中資公司的弊端，中國經濟向好的基本因素並沒有發生變化。

中國人民銀行仍然保持穩定的貨幣政策，沒有收緊，只是根據中國經濟形勢和物價走勢，兼顧均衡，更好並全面地支持實體經濟，為經濟發展營造適宜的貨幣金融環境，令到香港股市集體反彈，促使基金回升。

另外，美國聯儲局主席鮑威爾表示，隨着時間的推移，通脹應當下行。短期而言，通脹風險可能偏上行，而在中期可能會回落，可見美聯儲仍是鴿派。近期，受中期財報影響，美股走勢偏向謹慎。

至於港股，走勢相當波動， 大部分急跌了的股票出現顯著反彈，部分升幅更達到20%。不過，南向資金仍出現淨沽出，沽出對象亦不限於新經濟股，反映整體沽壓仍大。

至於香港股市7月底至年底預期的情形如何？香港股市將持續波動，但有機會回升，主要是全球流動性寬裕，除科技股外，港股相對落後，核心企業的競爭力比較明顯，港股抄底需要謹慎，在今年11月之前，市場可能只是處於整固階段。正式的反彈可能在11月後才出現，為投資者帶來機會。

曜熊理財策略董事馬煒喬