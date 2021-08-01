陳政深：弱市下尋寶 呢隻股份夠值博...
2021年08月01日 07:15
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港股上周大跌，令7月份明顯低收，亦令恒指在今年出現「五未窮、六不絕、七月無水花」的局面。市場對國策已成驚弓之鳥，儘管市場消息傳出，中央部委曾約談投行高層，試圖釋出「監管措施只針對教育行業」的訊息，個別投行的分析員亦指「極端的措施未必蔓延至其他行業」，但大家也心知，不同行業本身也面對不同的「秩序重整」，而整體港股所面對的更是資金大舉撤離的情況。覆巢之下無完卵，港股的反彈欠缺動力，要重建信心，似乎仍須一定時間。
從期指盤路，以及技術走勢看，港股暫時仍未言穩，現階段出手撈底，必需注意幾點：一、避開風眼股，騰訊(00700)、美團(03690)、阿里巴巴(09988)，以及一眾教通股面對的是要錢不要貨的大盤資金，散戶血肉長城，實難以匹敵，風高浪急下，不宜螳臂當車。
第二，投資者務須控制注碼及嚴守止蝕。市況兇險，即日變數甚大，而資金亦偏向不會久留，彈至高位便先食為敬，投資者必需密切注視；第三亦是最重要者，是寧追強勢股勿接弱勢股。投資者必需謹記，單單「跌得多」，並非買入的理由，跌完可以再跌，而個別股份的「貨源」可以甚為充足，穿位而跌的股份，更會易於觸發大批沽盤，以致股價一瀉如注，此為弱勢股之特點。
由上述思路，揀股時便應順勢而行，弱市之下尋寶，基本因素才是依歸。偉易達(00303)上周曾創78.8港元的52周新高，只是不敵市況未能企穩高位。公司主要生產設施在內地，但主要收入來源為歐美國家，集團現金水平充裕，截至3月底，手頭現金有3.44億美元。公司現價預測市盈率約12倍，預測息率8厘，走勢橫行已久，5至7月間一直高位整固，一旦突破，20%只是保守目標。以70元為止蝕參考，相當值博。
艾德證券期貨聯席董事陳政深
（筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）