陳政深：弱市下尋寶　呢隻股份夠值博...

港股上周大跌，令7月份明顯低收，亦令恒指在今年出現「五未窮、六不絕、七月無水花」的局面。市場對國策已成驚弓之鳥，儘管市場消息傳出，中央部委曾約談投行高層，試圖釋出「監管措施只針對教育行業」的訊息，個別投行的分析員亦指「極端的措施未必蔓延至其他行業」，但大家也心知，不同行業本身也面對不同的「秩序重整」，而整體港股所面對的更是資金大舉撤離的情況。覆巢之下無完卵，港股的反彈欠缺動力，要重建信心，似乎仍須一定時間。

第二，投資者務須控制注碼及嚴守止蝕。市況兇險，即日變數甚大，而資金亦偏向不會久留，彈至高位便先食為敬，投資者必需密切注視；第三亦是最重要者，是寧追強勢股勿接弱勢股。投資者必需謹記，單單「跌得多」，並非買入的理由，跌完可以再跌，而個別股份的「貨源」可以甚為充足，穿位而跌的股份，更會易於觸發大批沽盤，以致股價一瀉如注，此為弱勢股之特點。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

（筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）