葉尚志：山東黃金看高一線　目標價上望18.5元

港股在本周出現先急挫後反彈的走勢，恒指曾一度跌穿25,000點關口，其後中證監表示教育部門的政策具針對性，無意傷害其他行業的公司，在監管政策憂慮獲得紓緩下，港股得以展開拋售後的技術性回升。然而，資金外流的壓力仍在，港股通持續錄得淨流出，港匯弱勢亦未能扭轉，對於港股目前的回升，只能以反彈來看待，對後市發展仍要保持警惕性，未許過份激進看多。

受到公司旗下金礦的安檢影響，山東黃金在7月中發出了上半年的盈利警告，消息曾對其股價構成壓力，並且在7月16日盤中低見12.24港元。然而，其後港股大盤出現急挫，但山東黃金股價卻未有跟隨出現再度破底。另一方面，美國10年實質利率進一步下跌至-1.15%創新低，低於去年8月時的-1.08%，相信情況對金價可以構成刺激作用。

事實上，金價在去年8月曾創出歷史新高，實質利率的下跌是當時刺激推升的主因之一。建議可於14元以下買入，目標價18.5元，止蝕位為12元。

第一上海首席策略師葉尚志