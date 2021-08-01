郭家耀：美團受累國策捱沽　前景可期博反彈？

中國市監總局、網信辦、發改委、公安部、人力資源社會保障部、商務部、中華全國總工會聯合印發《關於落實網絡餐飲平台責任 切實維護外賣送餐員權益的指導意見》，對保障外賣送餐員正當權益提出全方位要求。

保障勞動收入方面，要求平台建立與工作任務、勞動強度相匹配的收入分配機制，確保外賣送餐員正常勞動所得不低於當地最低工資標準。不得將「最嚴算法」作為考核要求，通過「算法取中」等方式，合理確定訂單數量、準時率、線上率等考核要素，適當放寬配送時限。保障勞動安全方面，完善平台訂單分派機制，優化配送路線，合理確定訂單飽和度，降低勞動強度。加強交通安全教育培訓，引導督促外賣送餐員嚴格遵守交通法規。

維護食品安全方面，落實平台企業食品配送環節安全主體責任，制定外賣送餐服務管理規範，加強食品安全知識培訓，確保食品配送過程不受污染。完善社會保障方面，督促平台及第三方合作單位為建立勞動關係的外賣送餐員參加社會保險，支持其他外賣送餐員參加社會保險，按照國家規定參加平台靈活就業人員職業傷害保障試點。鼓勵探索提供多樣化商業保險保障方案，提高多層次保障水平。優化從業環境方面，鼓勵支持新業態發展，推動設置外賣送餐員臨時駐留點，推廣鋪設智能取餐櫃，鼓勵研發智能頭盔等穿戴設備，營造良好從業環境，積極發揮穩定和擴大就業作用。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)