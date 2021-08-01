富蘭克林鄧普頓：ESG投資須因地制宜

新興市場股票的主要推動因素可以概括為結構性機會、可持續收益和負責任的管理，這些因素是對新興市場作有效及長期投資的基礎。新興市場的長期結構性機會包括人口、技術和消費，為投資者提供了投資機會。同時，主動識別具有可持續盈利能力但市場定價錯誤的企業，可以為投資者提供超額報酬。最後，負責任地管理客戶的資本並充分利用企業關係，通過建設性的參與創造價值。

未來幾十年，新興市場將持續強勁增長，推動城市化和人口結構的變化，為消費和創新提供額外的增長推動力。人口結構應繼續支持全球增長，預計全球人口將會增加，城市人口增長則主要來自新興市場。但是，聯合國亦預計新興經濟體面臨巨大的資金缺口，僅靠政府支出並無法彌補。這意味着私人資本在應對貧困、日益加劇的不平等、健康福利、有限的資源和氣候變化等挑戰方面可以發揮重要作用。因此，各企業特別是在私營企業的意識正在提高。同時，證券交易所要求企業披露更多信息；許多訊息披露最初是自願性質，但最終將成為強制性披露。企業本身的參與態度愈來愈開放，最近幾年，環境、社會和治理(ESG)在披露方面已有重大改善。

新興市場的可持續發展與增長機會同樣重要，但同時為可持續投資者帶來了一系列獨特的挑戰。從ESG的角度而言，由於文化背景各不相同，發展階段各有差異，這種情況可能為投資者造成困境。面對社會環境挑戰，愈來愈多將撤資或抵制作為解決方案，以塑造各個團體尋求的社會和環境結果。作為資產管理者，企業ESG的整合影響投資方向和行為。鑑於許多灰色地帶，在投資於新興市場的可持續發展時，需要作出妥協並採取靈活的方法。

富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊基金經理 Andrew Ness