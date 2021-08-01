麥嘉嘉：監管重災股未買得住

港股整體走勢疲弱，恒生指數周一跌穿250天牛熊分界線，恒生科技指數更由高位下跌超過40%，經已蒸發去年7月推出至今所有累積升幅。內地監管政策不斷收緊，由科技蔓延至教育板塊，加上投資者對內房整體信心欠佳，均導致大市走勢積弱。

北水亦連續多日錄得淨流出，以致7月份再次出現單月淨流出，為今年第2次，金額高達635億港元。內地監管部門決心整治過分市場化及資本化的行業及企業，其企業行為若影響民生亦有機會受到監管。科技、教育、地產及必需品等行業料會受到持續打壓。在監管風險未明朗化之前不宜沾手。相反，汽車、晶片及碳中和等受國策支持的板塊所面對的壓力較小。

另外，歐元區近期公布的經濟數據明顯好轉，歐元區6月製造業PMI為63.4，優於市場預期的，更創歷史高；服務業PMI升至58.0，優於市場預期的，創41個月高。5月零售銷售按年增長9%，失業率由8.1%下降至7.9%，反映區内經濟活動和就業市場都有改善。

另一方面，歐洲央行維持利率不變，以及現有的1.85萬億歐元的緊急抗疫債券購買計劃(PEPP)將至少持續至明年3月底。歐洲央行同時調整利率前瞻指引，若物價升幅短時間內超出央行目標，不一定會立即採取行動應對，意味歐洲央行容許更持續的量寬措施。此舉反映歐洲央行將繼續保持寬鬆立場，以應對變種病毒Delta帶來的不確定性。

板塊策略上，由於變種病毒Delta再次令全球多個地區新增確診人數再度上升，包括藥物開發、製藥、醫療設備生產及運輸等行業具結構性增長潛力。除此之外，在近期市況波動明顯增加之下，抗跌能力較高的板塊更具投資價值。以MSCI全球指數為例，該指數於7月份最多下跌近1.4%。相反，MSCI醫療保健指數則上升超過2%。投資產品上，建議關注歐洲成長基金及健康護理基金。

申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉

(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票)