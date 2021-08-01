鄺紫珊：科技股調整　浮現長線投資機會

中國監管當局加強對互聯網、線上教育平台的監管，引發了科技及教育有關的股份接連急挫，連帶其他中概股份也不能幸免，直至傳出中國監管當局曾透過線上召開與主要投資銀行高層的會議，試圖緩解市場對監管行業的擔憂，安撫市場情緒，股市才見止瀉及回升。

當局強調中國經濟的基本面沒有改變，監管政策也是促進行業健康發展，並非針對某個行業。雖然市場有明顯反彈，但建議現階段先暫時觀望，待市場消化監管影響，及行業待業務整頓，再布局有關行業股份作中長線投資。

當局對教育行業的嚴厲監管，並壓制互聯網有關行業，引發股市大跌，預料未來很可能繼續維持震盪格局，若股市基本面沒有再惡化，不利消息散去，資金可望重回股市。由於此類科技龍頭股份在香港上市，在反壟斷及監管政策的影響下，港股因為恐慌情緒影響大幅調整，恒生科技股指數更曾跌至近一年的低位，故現時的調整反讓科技股浮現其長線投資價值。

中國監管新規定明顯地是要抑制市場資金對中國科技及教育企業的投資，甚至有可能影響尚未受規管影響的電動車相關股份。但事實上，新經濟、新能源、碳中和等都是長期發展趨勢，短期股價調整不會影響其長遠的投資價值。

海外上市企業未來陸續回歸港股掛牌，加上中國當局不鼓勵內地企業赴美上市集資，內地企業到香港上市也是其海外集資的主要途徑，故將為港股未來帶來新一番氣象。由於國家政策是以扶持科技自主為目標，重點在半導體、高端製造等科技業，強化「自主科技實力」，達到「產業自主可控」，故企業的業績及後市表現仍是可以期待，可考慮半導體、新基建、消費等產業，規避政策打壓可能造成的衝擊，以追求長期結構性轉型契機。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊