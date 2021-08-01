陳樂怡：波動市吼買中資電訊股
2021年08月01日 11:00
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中國監管機構對互聯網平台及教育股連環出擊，力度亦大於預期，市場憂慮其他板塊同樣受到波及，對中概股恐慌情緒大增，導致港股周初大幅下挫。媒體報道中證監與投行高層會面，表示措施具針對性，無意傷及其他行業，恒指周四明顯反彈。
然而，強力監管仍會持續一段時間，對營運前景的壓力並非能夠短暫消退，而且投資者信心需時恢復。預期限制港股進一步上升空間，阻力位10天線(約26,490點)。後市留意中央政治局會議釋出的監管信號。再加上，聯儲局首次深入討論縮減買債的時機，相關的不確定性仍會令市況反覆，投資者需保持警覺。
在調整市中宜選前景正面，而且政策風險有限的板塊。建議關注碳中和主題，包括可再生能源以及電動車產業鏈。據中汽協數據，中國首六個月新能源汽車銷量120.6萬輛，同比增長兩倍，已相當於2019年全年總數。新能源汽車佔整體銷量的比重更由年初的5.4%，攀升至6月的逾12%，增長動力強勁。建議投資者趁回調收集吉利汽車(00175)、比亞迪股份(01211)及贛鋒鋰業(01772)，以捕捉電動車及電池產業鏈的熱潮。
另外，中資電訊股表現偏穩，為波動市況的穩健之選。其中，中電信(00728)產業數碼化收入增長加快，加上每用戶平均收入(ARPU)提升，支持上半年核心盈利增長11至13%。而且A股上市申請獲中證監通過，公司計劃A股上市後將進一步調高派息比率，增強吸引力。中國移動(00941)同樣有意回A股，股息率逾7厘，為資金泊岸選擇。
凱基證券亞洲研究部經理陳樂怡
(作者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)