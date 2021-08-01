陳樂怡：波動市吼買中資電訊股

中國監管機構對互聯網平台及教育股連環出擊，力度亦大於預期，市場憂慮其他板塊同樣受到波及，對中概股恐慌情緒大增，導致港股周初大幅下挫。媒體報道中證監與投行高層會面，表示措施具針對性，無意傷及其他行業，恒指周四明顯反彈。

然而，強力監管仍會持續一段時間，對營運前景的壓力並非能夠短暫消退，而且投資者信心需時恢復。預期限制港股進一步上升空間，阻力位10天線(約26,490點)。後市留意中央政治局會議釋出的監管信號。再加上，聯儲局首次深入討論縮減買債的時機，相關的不確定性仍會令市況反覆，投資者需保持警覺。

凱基證券亞洲研究部經理陳樂怡

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