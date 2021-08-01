冀消費券刺激市場　陳茂波料經濟增長可超過5.5%

港府今日(1日)開始發放電子消費券，財政司長陳茂波今早在電台節目表示，現時本港零售消費仍較疫情前低30%，希望首期電子消費券能在疫情受控及奧運消息令人開心下，激活市場，令經濟增長持續。他又指，政府將於今個月中公布新的全年經濟增長預測，他預計會超出財政預算案公布時的5.5%。

此外，陳再次呼籲市民盡快接種新冠肺炎疫苗，令疫情受控，爭取盡快通關，在通關前，政府會通過電子消費券，推動本地消費。

他同日於其網誌表示，透過電子消費券的誘因，過去幾個月，4家儲值支付平台合共已新增了超過120萬個消費者的帳戶，並增加了逾2.8萬個接受電子支付的商戶，幾家儲值支付工具營運商之間的互相競爭，已令小商戶須繳付的交易費用有所下調，相信這趨勢將會持續，長遠有利本港電子支付平台的深化發展。

另外，他又提到與市場發展趨勢的配合，以剛於上周五截止認購的銀色債券為例，有約26萬人認購，較去年增加90%；認購金額約680億港元，較去年多近60%，超額認購近2倍，基於認購反應熱烈，決定將發行額調高至300億港元，配售結果會在本周五(6日)公布。