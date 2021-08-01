港股冧市！五十大甲廈上月僅錄8宗成交　創今年新低

近期股市表現波動，連帶與股市關係密切的甲級商廈，交投也受到影響而回落。綜合美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據顯示，7月份五十大指標甲廈合共錄得8宗買賣，按月大跌6成，並創下今年來的新低。不過，總計今年首7個月，指標甲廈仍然錄得106宗買賣，按年大升逾1.7倍。

該行營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，近期受到中概股風波影響，股市表現波動，影響部分市場人士的信心，而與股市關連較大的甲廈交投表現亦會受到影響，交投因而回落。不過，中長線的角度而言，日後中概股料會加快來港上市的步伐，對於香港寫字樓的需求有正面作用，相信甲廈仍然會受到一定追捧。

他續稱，近期甲廈的交投仍然集中於非核心區，因為相關地區甲廈涉及的銀碼較低，平均呎價也較低水，對於部分投資者有一定吸引力，反觀傳統核心區甲廈銀碼大，呎價較高，投資者會表現較為審慎，相信要待重新恢復通關後，交投表現才會有所改善。

若按地區劃分，7月份成交集中於九龍，期內佔4宗，而港島及新界各錄得2宗。上月表現較活躍的為葵涌新都會廣場，錄得2宗買賣；而核心區方面，上環信德中心及中環中環中心也各錄得1宗買賣。當中，中環中心上月錄得一宗全層成交，是繼6月底連錄2宗全層買賣後，又一宗全層成交。