【星期一‧炒啲乜】中美大鬥法　港股8月開局點算好？

內地監管力度不斷加大，震散中港股市，日前雖高調發聲為市場降溫，但已拖累滬綜指7月急瀉5.4%，創逾2年最大單月跌幅，而港股連25,000點亦一度失守，全月累挫2,866點，為近6年來最差，市值蒸發約6.2萬億港元，恒指於26,000點關反覆。

另邊廂，美股3大指數由高位回軟；並傳出美國證券交易委員會(SEC)停止處理中國企業IPO，惟主席Gary Gensler僅指，要求相關企業上市申請前披露額外信息。可見中美雙方之間的角力將會持續好一段時間，勢為後市增添更多不明朗因素。

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