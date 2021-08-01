中證監：中美市場加強監管合作是必然選擇

就美國增加了對中國企業赴美上市的信息披露要求，中國證監會回應指，中美兩國資本市場作為全球重要的市場，相互聯繫日益緊密，愈來愈多的企業、投資者、金融機構相互參與對方市場，加強監管合作是必然的選擇。

中證監指出，注意到美國證券交易委員會(SEC)的有關聲明，特別是對上市的信息披露方面提出了新的要求。兩國監管部門應當繼續秉持相互尊重、合作共贏的精神，就中概股監管問題加強溝通，找到妥善解決的辦法，為市場營造良好的政策預期和制度環境。

中證監稱，一直以來對企業選擇上市地持開放態度，支持企業依法合規選擇國際國內兩個市場。企業不管在哪裡上市，都應當符合上市地、運營地相關法律法規和監管要求。當前，中國主管部門對有關行業進行規範管理，目的是統籌發展和安全，促進市場主體持續健康發展。在製度的製定和執行過程中，中國證監會將與有關部門密切溝通，進一步統籌處理好投資者、企業、監管等各方關係，進一步提高政策措施的透明度和可預期性。

早前有報道指，SEC停止處理中國企業IPO，惟主席Gary Gensler澄清，該會在批准中國企業的上市申請前，將要求其披露額外信息。他指出，SEC工作人員將必須確保，尋求在美國上市的中國企業在必要情況下已經獲得中國政府就其在美國上市的許可，同時根據法律要求，美國監管機構要能夠在3年內審查它們的審計記錄。

他在聲明中表示，「我相信這樣的披露對知情投資決策至關重要，是SEC保護美國資本市場投資者這一使命的核心所在。」