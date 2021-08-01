華爾街投資大師：美國疫情惡化恐封城　籲高位減持避股災！

新型肺炎Delta變種病毒來勢洶洶，令美國確診病例暴增。著名投資顧問機構Guggenheim Partners首席投資官Scott Minerd近日警告，恐怕美國將會再度實施封城，屆時將引發市場恐慌，重申美股將會出現「嚴重調整」，意味現在可能是投資者獲利及減持股票的好時機。

外媒引述Minerd日前發表的報告指出，Delta變種病毒蔓延、美國經濟增長放緩及美股估值水平過高等，都是市場的「危險信號」，提醒投資者應該考慮降低風險。他強調，就市場及經濟而言，情況不會進一步向好，相信是時候賣出股票。據目前Delta變種病毒的傳播速度，他預計美國可能在2至3周內重返確診高峰水平，美國「極有可能」再次實施封城，這可能會損害投資者的情緒。

Minerd指出，去年2月市場上存在的「認知失調」依然存在，儘管因應疫情的危險信號無處不在，標普500指數卻屢創新高。假如投資者開始醒覺風險所在，情緒轉為恐慌，或者只是降低投資風險，在目前的超高的估值下，風險資產就會出現麻煩。他強調，即使Delta變種病毒的蔓延不如去年的疫情般嚴重，投資者仍會預期，隨着市場不確定性上升，未來數周及數月將出現大幅波動。因此，他認為在今年夏季稍後時候，美股可能會出現「嚴重調整」。

Minerd早前接受外媒訪問時已指出，市場正處於充滿挑戰的時期，預測美股在今年9月和10月很將會非常艱難，可能會回調15%或以上。他又指，聯儲局縮減資產購買規模快過預期，加上Delta變種病毒蔓延，都是股市的主要風險因素。他又認為，虛擬貨幣在未來幾個月仍將面臨挑戰，預測比特幣將進一步下跌至約1.5萬美元。他指出，很多虛擬貨幣都是垃圾，比特幣的熊市標準是回調80%。