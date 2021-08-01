近一年全球消費損失6.24萬億元　牛津：復甦之路崎嶇不平

一場世紀疫症為全球帶來翻天覆地的變化，當中包括消費者行為。牛津經濟研究院追蹤全球消費力在新冠肺炎疫情期間的變動，把近期情況與2020年1月的疫情大流行前比較，顯示大多數經濟體的總消費力仍未復元，服務消費尤其疲弱。

牛津經濟研究院同時統計近一年來的全球累計消費損失，大約為8,000億美元(約6.24萬億港元)，足以形成一個天大的GDP缺口。因此該團隊認為，唯有消費者支出持續強勁增長，才能彌補疫情大流行以來的缺漏。

疫苗接種率領先全球的美國，5月份消費表現強勁，恢復到大流行之前的水平，家庭淨資產今年估計會有17%的增長，將會是幾十年來最快的擴張，情況令人振奮，並成為最好的全球趨勢指引。此外，已發展經濟體的家庭擁有去年以來積累的大量過剩儲蓄，預估到今年底至明年初，儲蓄率將逐漸恢復到大流行前的水平，民眾消費行為和家庭可動用資金逐步恢復到正常水平。

牛津研究團隊預測，七大工業國(G7)的消費者支出項目，2021年將會增長6.4%；2022年增長5.5%，是自1970年代初以來最快的連續增長。除非Delta變種病毒株進一步擴散而觸動更多的下行風險，否則不必太擔心已發展市場的消費復甦會出現阻礙。然而，研究團隊認為市場對經濟復甦仍要保持一個正確態度，就是「總會崎嶇不平」，各個經濟體的復甦速度不一，要回復疫前情況還有一段路要走。