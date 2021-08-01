中證監：對企業上市地持開放態度　冀加強監管合作

美國證券交易委員會(SEC)發表聲明，增加了對中國企業赴美上市的信息披露要求。

中國證監會表示，中美兩國資本市場作為全球重要的市場，相互聯繫日益緊密，愈來愈多的企業、投資者、金融機構相互參與對方市場，加強監管合作是必然的選擇。兩國監管部門應當繼續秉持相互尊重、合作共贏的精神，就中概股監管問題加強溝通，找到妥善解決的辦法，為市場營造良好的政策預期和制度環境。

中證監續指，一直以來對企業選擇上市地持開放態度，支持企業依法合規選擇國際國內兩個市場。企業不管在哪裏上市，都應當符合上市地、營運地相關法律法規和監管要求。當前，中國主管部門對有關行業進行規範管理，目的是統籌發展和安全，促進市場主體持續健康發展。在制度的制定和執行過程中，中國證監會將與有關部門密切溝通，進一步統籌處理好投資者、企業、監管等各方關係，進一步提高政策措施的透明度和可預期性。

中國推進改革開放的基本國策堅定不移，金融對外開放的力度會不斷加大。下一步，將繼續推出更多務實的開放舉措，推動中國資本市場高質量發展。

今年以來，中國經濟持續穩定恢復、穩中向好，一大批優秀企業蓬勃發展，資本市場的優質投資標的不斷增多。只要上市公司經營狀況是好的，質量是高的，生態是不斷改善的，自然會得到投資者的青睞。該會對中國資本市場的前景判斷是可預期的，是可持續健康發展的。