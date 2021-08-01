向世界錢進：移民英倫料逾15萬人　歐陸國家樓價平

移民後的生活往往令人嚮往，近期英國因放寬英國國民海外護照(BNO)持有人移民限制，移居英國成港人熱話，歐洲國家也是部分港人的選擇。以秀麗湖光山色聞名的瑞士，雖然物價高昂的形象深入民心，但樓價依然較香港低。而地理上與英國隔海相望的比利時，與瑞士一樣也有着語言和文化的多樣性，當地建築和大自然風景亦具吸引力。

●英國：樓市屢破頂 倫敦平均價552萬元

過往不少港人選擇生活環境及教育與香港相似的倫敦定居。倫敦市政府近日表示為協助移居港人，宣布將撥款90萬英鎊（約975萬港元），在住屋、就業及教育方面提供協助。當局料今年將有15.3萬港人移民英國，定居倫敦人數將會佔較大比例。

英國政府估計，今年約有12.3萬至15.3萬港人透過BNO簽證計劃移民英國，倫敦市長簡世德預料，當中四分之一至三分之一人士或會選擇定居倫敦，而當地有大量空缺職位。

他更透露，至今已有3.4萬港人申請BNO簽證，估計亦有不少人因憂慮疫情尚未啟程。英國印花稅假期雖然已經結束，但樓市需求有增無減，樓價還在今年屢創新高。移民人士若已經準備就緒，具備充足流動現金，不妨考慮在英國置業作投資。全英房屋貸款協會7月29日公布6月份英國平均樓價攀登至近17年的高點，按年上升13.4%。

此外，根據NBS公布的第二季資料，倫敦平均樓價依然是遠遠跑贏其他地區，錄得51萬英鎊（約552萬港元），高於全英國平均樓價約1.1倍，倫敦樓價按年增長7.3%。

●瑞士：百物騰貴 一家四口月繳醫保2.5萬

早前一份有關全球生活成本最高城市的報告顯示，瑞士最大城市蘇黎世排第5位，落後香港、東京等。也許，正如在香港長大、居瑞士廿載的Grace所言，瑞士所有東西都貴，唯獨樓價追不上香港。

她於1990年代遠赴瑞士修讀酒店管理專業，畢業後回香港工作，偶遇了當時在香港酒店實習的瑞士籍丈夫。二人婚後定居於瑞士，目前住在圖恩（Thun）。

她認同在瑞士不論是外出用膳或出行素以價格高昂見稱。例如咖啡店一杯咖啡要花5.2瑞士法郎（約43港元），最便宜的百吉圈（Bagel）賣9瑞郎（約75港元），一頓午餐大概要付20瑞郎（約168港元），而晚餐差異較大，昂貴的可以達數百瑞郎以上（逾2,500港元）。

交通費同樣令人咋舌，一程巴士至少要3瑞郎（約25港元），由他們家前往蘇黎世機場，坐火車需時一個半小時，單程車費超過100瑞郎（逾840港元）。儘管如此，在疫情前他們與其他瑞士人一樣，每年都會花費不少到各地旅行。

此外，當地政府還會規定每一個在瑞士居住的人須購買醫療保險，而且保險費用不菲。以他們一家四口為例，每月要付3,000瑞郎（約2.5萬港元）在醫療保險上。當然，醫保包括大部分醫療費用，減低不幸患病時的財務顧慮。

她認為：「即使瑞士甚麼都貴，但樓價水平依然及不上香港。現時我們住的單位在約13年前買入，面積180平方米（約1,937平方呎），當年買入價約65萬瑞郎（約546萬港元），計及車房大概要75萬瑞郎（約630萬港元）。現時相信已升至接近100萬瑞郎（約840萬港元）。即使受疫情影響，瑞士人想擁有自己居所的需求繼續上升。」該單位處樓價較高的市中心地段，有大陽台，可以打理盆栽花卉。

儘管瑞士人口不到900萬，但地理位置特殊，使該國有4種官方語言，而且德語區、法語區、意大利語區各有不同特色，語言、思想、文化皆截然不同。例如Grace居住的圖恩，人們的言行跟生活與德國相似。

然而，不少外國人因語言障礙，難以在瑞士找到工作。她表示，儘管在瑞士職場懂中文有優勢，但不懂德文或法文，即使你有很高資歷，也不大可能會獲瑞士公司聘請。當初她來瑞士時，也花了一段時間才找到工作，過程中曾因找不到與香港同等的工作而傷感。

不少人嚮往瑞士秀麗的湖光山色，空氣清新，四周環境潔淨，她認同瑞士是非常適合小孩成長的地方。然而，港人移居過來還是要適應這裏的生活相對沉悶和步伐較慢，一些在其他地方的時尚潮流，可能要數年後才來到瑞士。

她續指：「猶記得讀書時第一天來到瑞士，我完全睡不着，因夜晚一片漆黑和寂靜，感覺很奇怪。初時我極不喜歡這令人害怕的環境，但當年紀漸長，又慢慢習慣下來，我反而喜歡上瑞士的寧靜。掉過頭來當長假期時回香港，有時會被香港的喧鬧影響情緒。」

●比利時：家庭稅重 當地人傾向不結婚

港人Polly的未婚夫是在比利時長大的華人，現時她與男方一家一起住在比利時人口最多城市安特衞普（Antwerp），迄今約有年半時間。

比利時有很多吸引她留下來的因素，當地夏季日照長，人口密度遠低於香港，每次散步都可以舒服地享受大自然美景。再者，在比利時可以作不同的新嘗試，例如滑雪也是在當地學會。她亦欣賞當地人非常重視歷史和藝術、尊重人權和平等相待。

惟對港人而言，比利時公營部門工作效率慢、市外公共交通網絡不完善等都需要時間適應。例如她住在與市中心有一段距離的地方，巴士一小時一班之餘還要轉車，所以當地人都被迫要學懂自行駕車。

至於當地樓價，她認為不算太高，相信供樓會較租樓佳。因如果工作收入符合，首期一般付10%也可以。儘管受疫情影響，其居所附近的樓價去年仍有逾7%升幅，年初至今則在高位整固。」

工作方面，外來人士同樣會因語言障礙而較難找到工作。比利時的官方語言包括荷蘭語、法語和德語，而在安特衞普，儘管當地人普遍都懂英語，但僱主們依然只會聘請懂荷蘭語的員工，所以懂荷蘭語的新移民可以做銷售或文職等工作。而受語言限制的亞洲人，不少會選擇開餐館做生意，東歐人就會做清潔洗碗等工作。

她補充，觀察到比利時有個特別現象，是當地人愈來愈不傾向結婚，只維持同居關係，即使已有子女亦然，原因是沒有婚姻關係會視為單親家庭，報稅時子女只會計入男方或女方其中一人名下，這樣可以避開結婚後較高的家庭稅項。因此，不時會聽到有子女的當地人會稱呼伴侶為男朋友或女朋友。