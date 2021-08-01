太古城8月首日即「開齋」　套三房1298萬元沽出

指標屋苑鰂魚涌太古城8月買賣交投「開齋」，該盤一個套三房單位，減價22萬元，即以1,298萬元沽出，呎價僅約17,353元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城速錄8月首宗買賣，單位為恆星閣低層E室，實用面積約748方呎，套三房間隔，原業主開價1,320萬元，議價後以1,298萬元筍價獲承接，實用呎價約17,353元，同區客購入作換樓自住。

●堅尼地城Imperial Kennedy低層E室，望樓景，一房間隔，實用面積約396方呎，以22,900元放盤13日後，即獲外籍客接洽，經議價後減價1,900元，以21,000元租出，實用呎租約53元，新租客為區內國際學校老師，睇樓後即承租。

●上環西浦中層D室，實用面積約554方呎，兩房間隔，有露台，獲同區用家垂青，原業主開價約1,370萬元，議價後以約1,330萬元成交，實用呎價約24,007元，原業主於2011年8月份以約1,118萬元購入，是次轉售帳面獲利約212萬元，物業升值約19%。

●北角THE JAVA高層A室，三房間隔，望海景，實用面積約862方呎，以約42,000元放租約1星期，即吸引外區客洽詢，業主不設議價空間，實用呎租約48.7元，新租客為夫婦，睇樓兩次後決定承租。

●北角半山寶馬山花園10座低層C室，實用面積約588方呎，兩房間隔，望園景，以1,200萬元易手，實用呎價20,408元，單位屋苑唯一一個細單位放盤，新買家屬於用家。

●北角半山賽西湖大廈3座中層B室，實用面積約1,124方呎，套三房連工人房間隔，望樹景，原先開價2,800萬元，放盤兩個月，累減100萬元或3.6%，以2,700萬元連1個車位沽出，實用呎價約24,021元。

●鰂魚涌英麗閣頂層連天台單位，實用面積約515方呎，原則屬兩房間隔，現改為三房間隔，望山景，近日以950萬元成交，實用呎價約18,447元，原業主於1991年5月以約122.2萬元購入，持貨約30年帳面獲利約827.8萬元，物業升值約6.8倍。

●小西灣藍灣半島7月份錄得約13宗買賣，其中2座中低層D室，實用面積約596方呎，套三房間隔，擁全海景，獲同區租客垂青，議價後輕微減價約5萬元，以1,145萬元成交，實用呎價約19,211元。

－－－－－－

九龍區

●西南九龍君滙港5座高層F室，三房間隔，望海景，實用面積約541方呎，以約25,000元放租一個星期，即吸引區外客洽詢，議價後減價2,000元，以23,000元租出，實用呎租約42.5元，新租客為夫婦，睇樓一次即決定承租。

●西南九龍帝峯．皇殿2座中層C室，實用面積約759方呎，套三房間隔，望樓景，吸引家庭客承租，月租34,000元，實用呎租約44.8元，業主於2019年7月斥資約1,800萬元購得，回報率約2.3厘。

●長沙灣碧海藍天5座高層C室，實用面積約499方呎，兩房間隔，望山景，叫價980萬元，現減價30萬元或約3.1%，日前以950萬元沽出，實用呎價約19,038元，新買家為外區業主，沽出手持物業後即時再入市，屋苑本月累錄6宗買賣，現時約有80個放盤，叫價由850萬元起。

●長沙灣尚都高層B室交投，實用面積307方呎，一房間隔，最初開價628萬元，微減3萬元，即獲新買家以625萬元承接，實用呎價約20,358元，原業主於2016年8月以約461.8萬元購入，持貨5年，現轉手帳面獲利163.2萬元離場，單位升值約35%。

－－－－－－

新界區

●西貢麗豪花園單號屋全幢村屋，五房連一套房間隔，望山景，連天台，開價1,580萬元，累減52萬元，減幅3.3%，以1,528萬元沽出，外籍原業主於2015年5月以1,410萬元購入上址，持貨6年至今沽貨，帳面獲利118萬元，單位期內升值8%。

●西貢逸瓏園1座高層L室，實用面積約695方呎，兩房連儲物室間隔，望山海雙景，終以940萬元沽出，實用呎價約13,525元，原業主於2016年7月購入上址，當時作價855萬元，持貨5年至今轉售，帳面獲利85萬元，單位期內升值約10%。

●馬鞍山迎海．星灣19座高層F室，實用面積約510方呎，兩房間隔，日前以910萬元易手，實用呎價17,843元，原業主於2014年以535萬元購入，持貨7年帳面獲利375萬元離場，單位升值約70%。

●大圍名城5座南翼中層C室，實用面積959方呎，套四房間隔，以1,800萬元易手，實用呎價18,770元，原業主則於2010年以1,161萬元購入單位，持貨11年帳面獲利639萬元，單位升值約55%。

●大圍居屋富嘉花園3座低層A室，三房間隔，實用面積約583方呎，享內園景，原業主叫價約920萬元放售，雙方議價後於已補價自由市場以888萬元成交，實用呎價約15,232元。

●沙田第一城29座低層G室，實用面積約37方呎，兩房間隔，望園景，放盤2個月，原叫價630萬元，減價22萬元，終獲買家608萬元承接，實用呎價18,593元，原業主於2018年8月以600萬元購入，持貨3年轉手，帳面獲利8萬元，單位期內升值約1%。

●火炭駿景園9座中層B室，實用面積約1,127方呎，套三房連工人房間隔，放盤3天，成功以月租31,000元租出，實用呎租約27.5元，業主於2020年7月購入上址，當時作價1,350萬元，現可享租金回報率約2.8厘。

●大埔中心17座低層C室，實用面積384方呎，兩房間隔，望內園景，原先開價600萬元，放盤一星期，減價48萬元或8%，獲用家以552萬元承接，實用呎價約14,375元，原業主早於1997年3月購入上址，當時作價198萬元，持貨24年至今沽售，帳面獲利354萬元，期內升值近1.8倍。

●粉嶺居屋昌盛苑C座高層3室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望公路景，原先於未補價第二市場開價569萬元，至近日以綠表價540萬元沽出，共減價29萬元或約5.1%，實用呎價約8,308元，屋苑7月錄3宗二手買賣，現時有約8個放盤提供，最低入場價由460萬元起。

●元朗原築7月份錄得3宗買賣，包括2座高層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，叫價680萬元，議價後共減12萬元，以668萬元成交，實用呎價約13,802元，新買家為上車客，預計樓價易升難跌，故加快入市。

●元朗蝶翠峰10座中低層F室，實用面積約482方呎，兩房間隔，望街景，最初開價638萬元，經議價後減價18萬元或約2.8%，至近日以620萬元沽出，實用呎價約12,863元，屋苑現時約有30個單位放售，叫價由650萬元起。

●天水圍居屋天頌苑G座中層3室，實用面積約506方呎，原業主僅放盤48小時，減價約14.2萬元，即獲區內綠表買家，於未補價第二市場以405.8萬元購入，實用呎價約8,020元。

●屯門豐景園4座中層2室，實用面積342方呎，兩房間隔，區內租客願意預繳半年租金，獲減1,000元，以10,000元承租單位，實用呎租約29.2元，如以同類型單位銀行估價約475萬元計算，租金回報率達2.5厘。