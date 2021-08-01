監管升級中概股當災　Delta捲亞洲港股勢無運行

美國總統拜登主張中美戰略是主場競合路線，但中國不賣帳，表明不能邊損害中國利益邊說合作。7月來，中美無論是地緣政治、金融脫鈎、貿易政策、以及外交事務，皆顯示中美關係正走進「新冷戰時代」。展望8月，中美尚會有多項焦點事件足以令兩者的緊張關係再度升級，兩強無法在國際事務上合作，世界呈向分裂，百事難成，非但打斷全球經濟復甦，更進入「攬炒」模式！

●Delta席捲亞洲 港股8月勢續無運行

港股傳統智慧「七翻身月」未在今年應驗，恒生指數月內累瀉近一成，成為過去37年來表現最差的7月份。即使內地監管機構與官媒攜手撐市，但8月市況似乎仍不容樂觀，主因「Delta」新冠變種病毒席捲亞洲，日本、泰國及馬來西亞疫情急轉直下，連內地多個省市亦宣告失守，全國地方政府紛紛發布緊急通知加強防控。市場憂慮具極高傳染力的變種病毒將造成新一波全國性疫情，令8月港股開局雪上加霜！

統計過去10年，恒指於7月下挫的話，8月份不但全部錄得下跌，而且表現比7月更差！若今年也維持這個「傳統」，意味8月恒指隨時再跌多一成，甚至失守23,000點大關。

資深股評人陳炳強指，歐美及內地均受「Delta」病毒侵襲，惟後者在防控方面相對嚴格，對當地商業活動打擊較大，或影響企業盈利能力，故對中港股市更為不利。他指出，內地出手「維穩」令大市稍稍喘穩，料監管步伐會有所放緩，惟投資者戒心未除，預料恒指反彈至27,000點將出現獲利回吐。

國投證券首席投資總監史理生表示，上月港股震盪主要由於內地監管陰霾，市場明顯未完全反映變種病毒帶來的影響，加上目前市場正處於「草木皆兵」的狀況，相信疫情擴散消息會進一步打擊投資氣氛，並演變為資金另一個拋售港股的藉口。若再有監管收緊、中美關係升溫等利淡消息傳出，恒指下站將下試24,000點水平。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠則表示，8月港股有機會重上28,500點，主要是風險指標回穩，美匯沒有延續強勢，加上港股回調幅度大，或會觸底回升，料8月上旬大市將繼續調整，於27,000點至28,000點區間橫行上落。他又指出，股價跌至低殘的科技股已反映不少負面因素，相信股份已有一定支持，而且美股相關板塊節節上升，唯一對板塊不利的地方是未知何時出現催化劑，料最快到下一季監管才有望放鬆。

此外，8月港股將步入企業業績集中釋放期，馮氏認為，合稱「ATM」的阿里巴巴（09988），騰訊控股（00700）和美團（03690）有望受惠於業績消息。其中，預料美團的外賣營收增長將優於市場預期，股價於280元以下值博，上望為320元。

一眾中資科技股中，最早被「整頓」的阿里將於周二率先公布上半年成績表，惟史理生指出，在「國策市」之下，投資者較為關注消息層面，即使阿里業績「對辦」，對股價反彈作用不大。不過，若其業績遜於預期，恐會在短期「再跌多浸」。在市場風險胃納仍然疲弱的情況下，黃金相關股份等抗跌能力較高的板塊，在短期內更具投資價值。

●監管鐵拳中證監再補槍 中概股當災

中美金融正加速脫鈎！自去年美國國會通過《外國公司問責法案》，在美上市的中概股早已「肉隨砧板上」，近日更火花四濺！正當內地政府趁7月最後交易日提出完善境外上市監管，美國證券交易委員會（SEC）漏夜亦發聲明，明確要求中國公司以可變利益實體（VIE）形式在美上市前須披露更多資訊，足見中概股前景堪虞。中國證監會周日再隔空「補槍」，一句「對中國資本市場的前景是可預期的」，似為中概股「撤僑」回家鋪路。分析預期，中美兩地監管機構圍繞中概股的「駁火」場面仍會陸續有來！

內地中央政治局會議上周五召開，監管字眼直接瞄準境外上市制度，卻因此觸及美國SEC的神經。該委會主席Gary Gensler同日聲明劍指中概股赴美上市時慣用的VIE架構，即在境外成立一間空殼公司，與總部位於中國的公司簽訂合約，然後在美發行股票上市。他直言，憂慮美國投資者沒意識到自己僅買入一間空殼公司，故隨即提出中企赴美上市前需向投資者清晰作出5點披露，包括中國營運公司、空殼公司發行人及投資者面對內地政府帶來的不確定性，形容這可能嚴重影響營運公司的財務業績和合約安排的可執行性等。

隨着中美雙方對中概股「撤僑」均互不相讓，中證監就此敏感議題作進一步回應，認為中美就中概股監管問題需加強溝通，找到妥善解決的辦法。但強調對企業選擇上市地持開放態度，金融對外開放力度亦不斷加大，又為目前內地主管部門對有關行業的規範「解畫」，稱目的在於統籌發展和安全；在制訂制度和執行過程中，進一步提高政策措施的透明度和可預期性。

不過，中概股現已淪為新一輪中美角力的炮灰，整體中概股的美國預託證券（ADR）表現更被重擊得遍體鱗傷。據統計，單計7月，中概股市值已累計蒸發4,070億美元（約3.17萬億港元），為去年3月美股暴跌時期的兩倍多。值得留意是，在美上市的內地民辦教育股新東方教育科技集團（09901）更公布，鑑於近期的監管動態，其將取消原定周一舉行的董事會會議及2021財年第四季業績發布，以及相應業績電話會議及網絡直播，未來將適時提供進一步資料。

有見內地正值加強互聯網科技行業的監管潮，在港上市的美圖公司（01357）上周五稱，為促進智能硬件業務的集資活動，決定將智能硬件業務轉至境外及境內層面的獨立控股結構，而這些業務包括採用人臉檢測技術的攝像頭及人工智能影像處理器，此舉有利與該企其他業務分開。

據公告，上月美圖網以零代價將智能硬件受限業務，轉讓予美圖宜膚VIE公司，而美圖宜膚VIE公司、美圖宜膚外商獨資企業及廈門鴻天訂立美圖宜膚合約安排。根據該合約安排，廈門鴻天為美圖宜膚VIE公司的唯一代名人股東。美圖公司的中國法律顧問已確認，該合約安排乃經嚴謹量身定制，以在切實可行的情況下解決中國法律對外資擁有權的限制，並意在盡可能減少與中國相關法律法規衝突的可能性等。換言之，中資股正全力規避踩下內地監管地雷。