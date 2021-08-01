深圳加強樓市調控　擬整治「學區房」亂象

內地多渠道落實樓市調控，對於「學區房」亂象，深圳市最近推出的《深圳經濟特區社會建設條例（草案徵求意見稿）》7月30日起在市人大常委會網站公開徵求意見，當中明確推行大學區招生和辦學管理模式，建立義務教育學校教師交流制度，健全優質教育資源共建共享機制。

業內人士說，《條例》內容豐富，對於學區房而言，有兩大「狠招」，其一是大學區招生。目前深圳的中小學採用的是積分制，雖然也是多校劃片，但總體而言，房子和學位的關係最為緊密，一旦採取大學區製，房子和學位的對應關係會被打破，這對於學位房的炒作來說是釜底抽薪。

其二是教師交流制度。學區房制度的另一個根基是所謂的名校，沒有名校，很多瘋狂炒作就沒有基礎。一所名校最根本的因素就是老師，建立教師交流制度，教學水平的均衡化會大大推進。這對於追逐名校的資本而言，也是釜底抽薪。

事實上「學區房」亂象存在已久，今年年初，深圳福田區一個44平方米學區房被曝出天價成交——成交價高達1,420萬元人民幣，即單價為每平方米32.27萬元人民幣。該樓盤為國城花園，地處深圳有名的學區房片區——百花，且有雙名校學區「傍身」，因此即便樓齡已超25年，樓道昏暗，也並不妨礙該樓盤一房難求，頻現天價成交。