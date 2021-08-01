全球經濟「五缺」難解　恐深陷滯脹危機

新冠肺炎疫情爆發至今逾年半仍揮之不去，變種病毒肆虐各地，疫苗接種率低的東南亞地區尤甚，正激化製造生產和物流等供需失衡問題。全球「五缺」（即缺晶片、缺工、缺原料、缺貨櫃和缺疫苗）正嚴重阻礙經濟復甦步伐，抵銷了各大央行救市的成效，一旦經濟增長不到位，而通脹又失控，更有拖累全球走進滯脹危機之虞！

全球晶片荒至今仍未解決，供應短缺的情況遍及汽車、手機和其他電子類產品，反映全球半導體業景氣主要指標之一的費城半導體指數(SOX)正逼近歷史高位。英特爾（Intel）近日表示，全球晶片短缺可能會延伸到2023年；而台灣的廠商則稱，目前半導體成熟製程比先進製程的缺貨情況更嚴重，主要是車用晶片供應依然「奇缺」。

持續的晶片短缺正造成一個新現象，就是「山寨」晶片開始流入半導體產業鏈。外媒報道，專注於研究造假電子產品的Center for Advanced Life Cycle Engineering（CALCE）指，未來6個月企業誤買「山寨」晶片的個案可能增加，尤其是一些缺乏完善供應鏈的小型企業風險較大，這些「山寨」晶片主要是指偷工減料，或從電子廢料中回收並重新包裝的晶片，由於其缺乏品牌監控和測試，故容易失效。

全球出現勞工短缺的情況，主因經濟停擺下工廠停工、孩子乏人照顧等，皆令勞工無法返回工作崗位，且各大央行大規模放水並提供救市援助，不少打工仔寧願宅在家都不願重返崗位。此外，疫情下新經濟快速發展，不少傳統工作崗位消失，勞工未能及時轉型，致勞動力供應失衡，還有高齡化下勞動力趨降，都是「缺工」的原因。

內地人力資源和社會保障部上月公布，今年次季「最缺工」百大職業排名榜，顯示高技能人才「缺工」情況較嚴峻，新打入排行榜的30項職業中，近半數與製造業、資訊傳輸、軟件和資訊科技服務業等行業相關。

此外，美國商會亦曾就缺工發表報告並提出警告；澳洲農業同樣面對「缺工」問題，當局目標是在年底前，向東盟（ASEAN）10國公民提供3年的工作簽證。

去年下半年以來，國際原物料價格不斷上揚，不只鐵礦石價格創下歷史新高、銅期貨價突破2011年以來的高位，就連反映散裝原物料的運費指標波羅的海乾貨運價指數（BDI）也突破10年高位，皆反映通脹危機來襲。高盛預計，鐵礦石牛市雖已持續兩年，但至少還將持續到2023年。

銅市也禍不單行。最大銅產國智利今年首5個月及單計5月的銅產量均跌1%，全球最大銅礦位於智利的Escondida近日更面對罷工威脅，正要求當地政府出面調解。若未能避過罷工，不排除銅價又再飆升。

全球貨櫃需求上升，加上天氣因素，缺櫃和塞港的情況頻現，令運費持續上升。上海航運交易所上周五公布的數據顯示，代表即期價格的上海出口貨櫃指數（SCFI）及代表結算價格的中國出口貨櫃指數（CCFI）同創新高，前者按周及按年分別升2.35%及413%，後者按周及按年分別升2.66%及251%。

另英國海運諮詢機構德魯里（Drewry）調查顯示，在7月25日至8月21日的第31至34周期間，跨太平洋、跨大西洋，以及亞洲來往北歐和地中海主要航線的496趟預定航次中，有24班宣布取消，取消率為5%，令運費上升，主要是船隻塞港，船期延誤。

此外，針對缺櫃和運費上升的問題，美國已就市場是否遭壟斷，及中國是否利用貨櫃生產等關鍵供應鏈設備的寡頭地位，故意推升美國出口商支付的運費等事宜展開調查。

全球多地備受變種病毒困擾，尤其是疫苗接種率較低的東南亞地區影響尤大。高端電子零件生產地日本、南韓及台灣亦面對疫苗短缺，若疫情持續惡化，勢將激化「缺苗」危機。

事實上，全球變種病毒肆虐，惟內地製疫苗抗病毒能力被指較低，使之前接種內地疫苗的國家如印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南疫情惡化，惟即使改用其他疫苗，也需時補給供應。目前各地都在增購疫苗，但供應是否定位，不無變數。當中，英國藥廠阿斯利康7月下旬曾表示，正搜索全球供應鏈，希望增加泰國及其他東南亞國家的疫苗供應。