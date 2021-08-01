油價連升4個月　瑞銀估下月見90美元

儘管受到變種病毒威脅，但需求保持穩定和供應緊縮下，紐約期油上周漲2.6%，收報每桶73.95美元，7月份累升0.65%，連升4個月；布蘭特期油上周漲3%，7月累升1.59%。瑞銀認為，全球重啟經濟的步伐並不一致，但旅遊、休閒及商業活動正逐漸恢復，帶動石油需求持續回升，預估油價在9月底前反彈至80美元。

相反，主要投資大宗商品的對沖基金 Massar Capital Management投資總監Marwan Younes則表示，這次油價下跌歸因於市場了解到疫苗無法阻止變種病毒急速擴散，未來各國無可避免將再推出新防疫措施。有鑑於此，Younes認為油價走勢將加劇震盪，甚至進一步下滑，看60至65美元區間。

石油輸出國組織和盟國（OPEC+）將提升產量，伊朗若與華府達成核協議，有助伊朗提高原油出口，也是投資者對油價前景保守的另一個原因。

外匯分析師陳健豪表示，關鍵是需求，雖然下半年疫情反覆，但大部分國家不願再封關，以恢復經濟為首要任務，只要貿易、旅遊、航空業好轉，相信有利油價。他預料，長線最壞的情況會跌至45至50美元，中長線可作吸納，但料油價短線於80美元有阻力，或於65至78美元之間整固，需視乎未來一至兩個月變種病毒的影響。

市場對油價前景看法分歧之際，銅價短期勢趨升。必和必拓旗下位於智利的全球最大銅礦醞釀工人罷工，勢在銅需求強勁之際增添供應憂慮。該銅礦去年為全球供應了120萬噸銅。倫敦期銅7月累漲3.77%，收報每噸9,728美元。