【磨心翻身】滙控上季料多賺兩倍　每股派0.78元

英倫銀行早前終於允許英資銀行恢復派息及股份回購，加上滙控於今年4月公布首季業績時提及，將積極考慮會否宣派中期股息，引發市場對滙控恢復派息的憧憬。花旗預測滙控每股中期派息為0.1美元，瑞信則料滙控中期息每股0.08美元，全年每股派息0.24美元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興指，滙控有足夠能力恢復派息，惟回購機會較微，主要由於股價持續上升下沒有回購必要，另亦為集團發展大中華市場預留更多資金。

銀河證券業務發展董事羅尚沛則稱，下半年銀行息差難以擴闊的情況下，滙控或會首先預留資金補充其一級資本水平，派息或難以回復往時水平。惟即使滙控不派息，其股價亦難以出現劇烈震盪，預計50元及52元為短期阻力位。

業績方面，綜合券商預測，滙控次季信貸損失（ECL）於低基數效應下按年大減85.59%，至5.52億美元，帶動純利按年勁升11.57倍，至24.14億美元。惟期內淨利息收入65.3億美元，按年倒退5.32%，與首季表現大致持平。

事實上，滙控公布今年首季業績時出乎市場意料錄得淨回撥，管理層當時預告，年內其他季度未必再出現回撥，全年ECL則有望持續下降，淨息差亦將走出谷底。鄧聲興認為，滙控「最壞時期已經過去」，預計次季ECL及息差將承接首季趨勢持續轉好，惟低息環境下銀行再難靠「食息」推高收入，銀行業經營或不如從前。

瑞信表示，受市場活動減少，以及美元與港元短期利率下跌拖累，滙控次季收入滯後，料旗下英國業務將為業務亮點。至於滙控上半年列帳基準稅前利潤，該行料將按年升1.39倍至103.12億美元，ECL將錄得3.87億美元回撥；花旗則預計上半年列帳基準稅前利潤按年升1.21倍至95.52億美元，ECL將錄得1.17億美元回撥。