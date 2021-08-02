東方日報B1：監管駁火勢累中概股　恒指8月恐下試23000

中美金融加速脫鈎！去年美國國會通過《外國公司問責法案》，在美上市中概股已「肉隨砧板上」。內地政府更趁7月最後交易日提出完善境外上市監管，美國證券交易委員會(SEC)亦發聲明，明確要求中國公司以可變利益實體(VIE)形式在美上市前須披露更多資訊，足見中概股前景堪虞。中國證監會再「補槍」，指「對中國資本市場的前景是可預期的」，似為中概股「撤僑」回家鋪路。分析料中美監管機構圍繞中概股「駁火」陸續有來！

內地中央政治局會議上周五召開，監管字眼直接瞄準境外上市制度，卻因此觸及美國SEC的神經。該委會主席Gary Gensler同日聲明劍指中概股赴美上市時慣用的VIE架構，即在境外成立一間空殼公司，與總部位於中國的公司簽訂合約，然後在美發行股票上市。他直言，憂慮美國投資者沒意識到自己僅買入一間空殼公司，故隨即提出中企赴美上市前需向投資者清晰作出5點披露，包括中國營運公司、空殼公司發行人及投資者面對內地政府帶來的不確定性，形容這可能嚴重影響營運公司的財務業績和合約安排的可執行性等。

中證監昨則作進一步回應，認為中美就中概股監管問題需加強溝通，找到妥善解決的辦法，但強調對企業選擇上市地持開放態度，金融對外開放力度亦不斷加大；又為目前內地主管部門對有關行業的規範「解畫」，稱目的在於統籌發展和安全；在制訂制度和執行過程中，進一步提高政策措施的透明度和可預期性。

惟整體中概股的美國預託證券(ADR)表現已被重擊得遍體鱗傷。據統計，單計7月，中概股市值累計蒸發4,070億美元(約3.17萬億港元)，為去年3月美股暴跌時期的兩倍多。

上月美圖網以零代價將智能硬件受限業務，轉讓予美圖宜膚VIE公司，而美圖宜膚VIE公司、美圖宜膚外商獨資企業及廈門鴻天訂立美圖宜膚合約安排。廈門鴻天為美圖宜膚VIE公司的唯一代名人股東。美圖公司的中國法律顧問已確認該合約安排乃嚴謹量身定製，以在切實可行的情況下解決中國法律對外資擁有權的限制，並意在盡可能減少與中國相關法律法規衝突的可能性等。換言之，中資股正全力規避踩下內地監管地雷。

另方面，港股傳統智慧「七翻身月」未在今年應驗，恒生指數月內累瀉近一成，成為過去37年來表現最差的7月份。即使內地監管機構與官媒攜手撐市，但8月市況似乎仍不容樂觀，主因Delta新冠變種病毒席捲亞洲，日本、泰國及馬來西亞疫情急轉直下，連內地多個省市亦宣告失守，全國地方政府紛紛發布緊急通知加強防控。市場憂慮具極高傳染力的變種病毒將造成新一波全國性疫情，令8月港股開局雪上加霜！

統計過去10年，恒指於7月下挫的話，8月份不但全部錄得下跌，而且表現比7月更差！若今年也維持這個「傳統」，意味8月恒指隨時再跌多一成，甚至失守23,000點大關。

資深股評人陳炳強指，歐美及內地均受變種病毒侵襲，惟後者在防控方面相對嚴格，對當地商業活動打擊較大，或影響企業盈利能力，故對中港股市更為不利。他指出，內地出手「維穩」令大市稍為喘定，料監管步伐會有所放緩，惟投資者戒心未除，預料恒指反彈至27,000點將出現獲利回吐。

國投證券首席投資總監史理生表示，上月港股震盪主要由於內地監管陰霾，市場明顯未完全反映變種病毒帶來的影響，加上目前市場正處於「草木皆兵」的狀況，相信疫情擴散消息會進一步打擊投資氣氛，並演變為資金另一個拋售港股的藉口。若再有監管收緊、中美關係升溫等利淡消息傳出，恒指下站將下試24,000點水平。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠則表示，8月港股有機會重上28,500點，主要是風險指標回穩，美匯沒有延續強勢，加上港股回調幅度大，或會觸底回升，預料8月上旬大市將會繼續調整，於27,000至28,000點區間橫行上落。他又指出，股價跌至低殘的科技股已反映不少負面因素，相信股份有一定支持，而且美股相關板塊節節上升，唯一對板塊不利的地方是未知何時出現催化劑，料最快到下一季監管才有望放鬆。

一眾中資科技股中，最早被「整頓」的阿里將會於周二率先公布上半年成績表。不過，史理生指出，在「國策市」之下，投資者較為關注消息層面，即使阿里業績「對辦」，對股價反彈作用不大。不過，若其業績遜於預期，恐會在短期「再跌多浸」。在市場風險胃納仍然疲弱的情況下，黃金相關股份等抗跌能力較高的板塊，在短期內更具投資價值。