陳沐文：招標「雙信封制」反映發展新思維

位於中環國際金融中心旁，中環新海濱3號地塊已於6月中截標。雖然評標過程需5個月，今年11月才公布結果，但預料將成為香港賣地史上最昂貴地王。首先聲明，筆者沒有任何內幕消息。只是根據截標前市場估計，這塊地盤面積接近5萬平方米，中環核心地帶稀有大型商業用地的地價可逾500億元；足以彌補香港政府是次向全港市民每人發放5,000元電子消費券所涉及的360億元財政承擔。

有別於過往香港政府賣地慣用單純以價高者得的方式，是次招標採用「雙信封制」。所謂「雙信封」，即是投標者除提交價格建議外，還需同時分開遞交包括項目建築設計方案的技術標以供評審。綜合兩方面的最佳組合將會勝出。

根據賣地章程，投標者提出的設計方案必須符合「城市規劃委員會」通過的規劃大綱。至於評審準則則有6項，包括「整體設計和發展概念；訂立以人為本和可持續發展的設計新典範；建築和城市設計質素；優質園境及富吸引力的公眾休憩空間(包括園境平台)；用地內部及與外圍的連繫和易行度；以及商業用途組合和政府、機構和社區設施的設置」。投標價格和設計方案兩部分評分的比重各佔百分之五十。所以投標者除了出價要高，整體發展設計意念也要夠好。

由於是次招標採用新的遊戲規則，難免引起公眾關注。有批評的聲音認為建築設計方案的評核，有別於投標價格高低可以一目了然。擔心如涉及評標小組成員個人的主觀判斷，會否令評標過程出現各種操作空間，引起利益輸送、私相授受之嫌。誠然如果土地只是件商品，任由資本市場去決定市值，純以價格定輸贏，似乎是最簡單直接的做法。政府官員們也毋須顧慮多做多錯，甚至招來「官商勾結」之質疑。

然而，這次招標的地皮，為中環金融商業區核心地帶僅存的臨海大型地塊。落成後的建築可成為香港金融中心代表性嶄新地標，具吸引力的世界級城市海濱景點，有助提升香港亞洲國際都會形象。但最重要的還是，此發展項目除可提供16萬平方米的商業樓面面積外，還需提供至少2.5萬平方米的公眾休憩用地及公共設施，涉及龐大社會資源的應用及市民福祉。

同時地皮位於維多利亞港海濱區的戰略性顯要位置。其北面連接中環7號、8號碼頭，西接國際金融中心及港鐵中環站，南面通向怡和大廈、置地廣場等中環核心建築群。故日後行人通道的路線設計，公共園景設施的布置及開放程度，將深遠影響中環金融區以至新海濱區域的暢達易行度及整體環境。

如按只看價格的傳統賣地模式，即使標書內列明公共用地及設施要求，但項目規劃全由發展商主導，自然以自身商業利益為先。在追求利潤最大化的市場經濟運作下，及中標後面對沉重投資利息及開發期限的壓力，難有誘因令發展商投入時間資源打造優質的公共空間及設施。故過往只要發展商滿足最基本的量化指標，就算草草了事，政府亦無法跟進。

這次賣地採用雙信封制，入標設計必須達到最少60分（100為滿分）才會納入考慮。而投標期長達6個月，故一眾入標的發展商及其設計團隊有足夠時間進行前期規劃。為增加勝算，各投標者自會用盡心思，務求就公眾關注的公共空間設施規劃及長遠管理模式，提出以社會需求及市民便利為本，最具創意的設計意念和優秀方案。

至於大家關注的評審委員會，則是按照《物料供應及採購規例》，由政府官員組成。但政府同時委任具有建築、園境、規劃、屋宇測量、城市設計、地區營造、公共空間創造和社會發展等不同專業背景的非官方人士擔任獨立技術顧問組，就技術標提供專業意見供評審委員會參考。

為確保中標規劃設計得以落實，發展商中標後必須根據有關設計方案向「城市規劃委員會」提交總綱發展藍圖以供核准。

至於日後管理和保養公共休憩開放用地方面，政府也可根據地契條款，監察投標者恪守投標時的承諾。今次亦與以往賣地一樣，投標價必須高於政府預定的底價才可入圍，確保不會賤賣。故即使有技術標，各發展商亦不會因而改變一向按市價出價的策略。

多年來只顧眼前經濟利益，但求量不重質的發展思維已令香港整體社會環境每況愈下。不但落後於世界可持續發展大形勢，與建立和諧社會、宜居城市的目標也愈走愈遠。這次政府不再蕭規曹隨，回應新世代對環保、公共空間及社會責任的訴求，踏出變革的第一步，是值得肯定及鼓勵的。希望政府總結此次賣地經驗，再接再厲，完善相關制度，令珍貴的土地資源得以善用，創造經濟效益之餘，亦帶來長遠的社會人文價值。

香港建築師學會前會長 陳沐文