道指期貨升逾百點　比特幣跌穿4萬美元

●美匯指數報92.12；港匯見7.7719；離岸人民幣(CNH)報6.4664；美元兌日圓處109.69；歐元企1.1865，英鎊跌至1.3896。金價報1,813美元。布油報75.03美元，紐油報73.64美元。道指期貨升逾百點。比特幣跌至3.99萬美元水平。

●道指上周五(7月30日)跌149點或0.42%，報34,935；標指跌23點或0.54%，報4,395點；納指挫105點或0.71%，報14,672點。

●美國6月個人開支按月升1%，升幅大於市場預期的0.7%，期內個人收入增0.1%，有別於市場預期跌0.3%；至於聯儲局重視的通脹指標─個人消費開支(PCE)核心指數按年升3.5%，較前一個月略為加速，但低於市場預期的3.7%。

●港股ADR指數上周五收報25,950點，跌11點。

●8月恒生指數夜期上周五收報25,856點，跌41點，低水105點，成交19,136張。

●小鵬汽車7月交付智能車輛按年增長228%，按月升22%。

●紐約期金上周五收跌1%，每安士報1,817.2美元。

●紐約期油9月合約上周五收漲0.33美元或0.45%，每桶報73.95美元；布蘭特期油收漲0.28美元或0.37%，報76.33美元。

●英股上周五收報7,032點，跌46點；德股報15,544點，跌96點；法股報6,612點，跌21點。

●俄羅斯央行警告通脹料是長期，維持強硬貨幣政策。

●蘋果公司(Apple Inc.)供應商伯恩光學擬在港IPO，傳最多集資156億元。

●中證監稱，一直以來對企業選擇上市地持開放態度。

●深圳加強樓市調控，擬整治「學區房」亂象。

●中國7月製造業PMI跌至50.4，反映擴張步伐放緩。

●澳門7月賭收按年增長5.2倍，連升6個月。