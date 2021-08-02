沈振盈：市況欠明朗　不宜重注撲入

過去一周港股市況大幅波動，急跌二千餘點之後，又曾經反彈千餘點。現時的市況頗為波動，投資者仍未到大舉入市之時，一切以保守為上，持盈保泰為主。縱觀過去數日的跌市，成交大增，而反彈浪亦以大成交出現，似乎貨源已在低位大手轉換，這對後市的看法應是正面。但礙於市況仍然波動，投資者入市的風險大增，暫時不宜過分重注入市。

過去數日的跌市，主要是受內地的政策影響，而令一眾新經濟股出現顯著的下跌。但其他的舊經濟股，若論跌勢其實並不是這麼急，有個別不受政策影響的股份，更錄得顯著的升幅。故此，今次跌市其實重傷的只是新經濟股及科技股，並不是全面性的跌市。故此，投資者應以炒股不炒市的策略，選擇強勢股吸納，對於持續弱勢的科技股或新經濟股，則宜避之則吉。

從玄學角度，本周初大市仍會反覆，周三後開始向好。整體上，大市仍處於波動的走勢，投資者宜小心為上。周三後形勢應有改善，逐步建倉。8月7日為「立秋」，走勢會有大變化，暫且觀望為上。

本周每日的股市走勢預測：

周一(壬午日)：天干屬水地支屬火，水火交戰之局，市況反覆上落

周二(癸未日)：天干屬水地支屬土，土剋水之局，市況仍然向淡

周三(甲申日)：天干屬木地支屬金，金剋木之局，大市向好

周四(乙酉日)：天干屬木地支屬金，金剋木之局，繼續向好

周五(丙戌日)：天干屬火地支屬土，火生土之局，大幅做好

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)