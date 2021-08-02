「鱷王」解讀中式資本主義　籲投資者了解全球政策轉變

中國監管當局加強對互聯網、網上教育平台的監管，有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達里奧(Ray Dalio)警告，不要指望中國的資本主義與西方資本主義完全一樣，對中國而言，資本市場中的投資者和資本家只是附屬地位，千萬別以為掌握財富的中國企業家有權決定政策方向。

達里奧續稱，自從36年前他首次來到中國，發現大多數與決策者沒有直接接觸、沒有詳細了解變化規律的西方分析員，往往不相信中國的資本市場促進發展是實實在在的。他強調，中國運行的是一個國家資本主義制度，決策者不會讓資本市場和富豪企業家以他們認為最適合的方式做事。相反，「中式資本市場」中的投資者和企業家必須清楚自己只是附屬地位，勿以為掌握財富就有權決定事情的發展方向。

他指出，對於遭受監管重點打擊的內地網約車平台滴滴出行，當局認為其進行上市可能不是最好的選擇，希望該公司處理數據隱私問題是可以理解的。至於對網上教育平台的監管，當局希望可以紓緩教育不平等和家庭經濟負擔，即使這樣做，股東或不喜歡，但對國家發展而言屬於正面。

此外，他提醒投資者，應了解全球地緣政治所造成的政策轉變，例如中、美對中企在美國首次公開招股(IPO)政策，以及美國禁止養老基金投資中國等，以便作出相應的投資。另不要將目前的波動誤解為趨勢變化，但對於中國決策者未能清楚、公開傳達監管行動背後的原因，他亦深感遺憾。