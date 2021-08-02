李偉傑：百勝中國次季績佳　必勝客成增長引擎

單計第二季，集團業務增長能力顯著，期內純利錄得1.81億元，較去年同期增長37%，經營狀況較去年同期去年有所提升，系統銷售額及經營利潤均實現按年增長，新店拓展步伐加快和同店銷售增長推動系統銷售額增長，加上原材料價格較低和生產力提升進一步推動經營利潤增長。同時，集團繼續加快門店網絡擴張，在不到一年的時間內，集團門店總數增加至超過11,000間。上半年新開門店總數爲719間，集團預料2021年全年新開門店將達到1,300間左右。

隨着國內疫情較去年大幅緩和後，為零售餐飲業帶來強的復甦機遇，作為行業龍頭的集團亦享有更大的品牌效益，旗下多個餐飲品牌錄得持續性的增長與及擴展，肯德基進駐超過100個新城市。由於門店擴張和同店銷售額增長的帶動，肯德基系統銷售額按年增加14%，比疫情前2019年同期增加7%。另外，必勝客表現更為突出，經營利潤比去年同期增長超過1倍，今年上半年新增了70間門店，創下自2016年以來按年最大增幅，料新店擴張的步伐將會持續。

在線上銷售渠道上，集團以領先的數碼化及配送能力增加消費者互動、提升消費意願。憑藉強大的數字平台，百勝中國能夠迅速地調整營銷活動，並且直接向會員提供具針對性的優惠。在第二季，百勝中國招募了超過1,000萬名新會員，使會員人數於第二季末超過3.3億，將可取得更多生意。

與2019年相比，集團外賣銷售增長超過60%，2021年第二季，外賣銷售佔肯德基和必勝客餐廳收入的30%。其中數碼訂單包括外賣訂單、手機下單及自助點餐機訂單，約佔肯德基和必勝客公司餐廳收入的85%，在進一步數碼化下，可見在疫情後年代外賣和外帶以及在家用餐在後疫情時代愈來愈受歡迎，訂單數碼化亦可大大降低成本以及增強效率，提升更高營運效能，推動集團收入的新增長引擎。

在上半年業績倍升與及門店快速擴張下，有眾多擴張大計，本身基本條件吸引，市盈率約30倍估值吸引，屬長線持有之選。看好的投資者可在460至470港元水平收吸納，目標540港元，支持位在429港元。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑

(作者為註冊持牌人士，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)