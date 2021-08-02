中國7月財新製造業PMI降至逾1年低位　需求收縮

中國7月份財新製造業採購經理指數(PMI)按月下降1個百分點，至50.3，為2020年5月以來最低；預期為51。

該走勢與國家統計局製造業PMI一致。統計局公布的7月製造業PMI錄得50.4，較6月下降0.5個百分點，為2020年3月以來最低。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月製造業擴張勢頭邊際放緩，市場供給繼續擴張，需求開始承壓，企業在增加僱員和原材料採購方面態度謹慎。通脹壓力部分得到緩解，製造業企業家對未來依舊保持樂觀，但已低於長期均值。7月財新中國製造業PMI相關數據顯示，目前國民經濟恢復基礎並不穩固，經濟下行壓力依然較大，企業家信心亦需呵護。

7月份製造業供給繼續擴張，但擴長速度僅為微弱，需求則出現一年多來首次收縮。7月製造業生產指數和新訂單指數分別錄得16個月和15個月以來新低。部分受訪企業反映，客戶需求相對疲弱；另有企業反映，產品出廠價格上揚抑制了銷售。分類別數據顯示，投資品類新訂單增長強勁，但消費品和中間品類新訂單減少。

外需總體維持穩定，7月製造業新出口訂單指數略高於盛衰分界線，海外不同地區疫情形勢分化，對出口影響此消彼長。

就業市場變化不大，7月製造業就業指數略高於盛衰分界線，連續第4個月位於擴張區間。部分企業增加勞動力使用以擴大產能，另一部分企業則相對謹慎。伴隨着就業市場的穩定，積壓工作數量略有增加。

製造業購進價格指數和出廠價格指數雙雙下降，顯示通脹壓力在7月略有緩解。不過，購進價格指數已連續8個月高於盛衰分界線5個百分點以上，受訪企業表示原材料價格居高不下，尤其是工業金屬價格高企。相比之下，出廠價格指數僅略高於盛衰分界線，錄得2020年10月以來新低，表明市場需求對產品價格較為敏感，限制了企業定價能力。

受局部區域洪澇、疫情以及晶片等產品短缺影響，物流交付時間繼續延長，7月供應商供應時間指數繼續位於收縮區間。由於原材料價格依然處於高位，製造業企業採購量僅略有增加，原材料庫存指數在收縮區間下降。企業繼續動用產成品庫存交付訂單，產成品庫存指數繼續處於收縮區間，但幅度略有收窄。

中國製造業界對未來一年的增長前景普遍感到樂觀，但樂觀度下滑至15個月低位。企業憂慮全球疫情未知何時才能受控，擔心供應鏈繼續受阻擾。