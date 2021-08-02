Zoom支付6.6億元　就用戶隱私集體訴訟達成和解　

外媒報道，視像會議軟件公司Zoom Video Communications同意支付8,500萬美元(約6.63億港元)，以及加強其安全措施，就一項侵犯用戶隱私權的集體訴訟案達成和解。

該案指控Zoom將用戶個人資料提供予Facebook、谷歌及LinkedIn，且未能防範黑客以「Zoom轟炸」(Zoombombing)行為入侵Zoom的視像會議。

根據和解協議，提出集體訴訟的Zoom用戶將獲得其主要訂閱服務15%或25美元的退款，採用金額以較高者計；其他人最多可獲得15美元補償金。

Zoom亦同意採用安全措施，包括在會議主持人或其他參與者於會議中使用第三方應用程式時提醒用戶，並為員工提供隱私和數據處理方面的專門培訓課程。

儘管Zoom從集體訴訟案的成員收取約13億美元的Zoom Meetings訂閱費，惟基於訴訟風險，原告律師認為8,500萬美元是合理的和解金額。律師團並打算尋求高達2,125萬美元的訴訟費用。

「Zoom轟炸」是指會議外的人入侵Zoom會議，並播放色情、種族主義等令人不安的內容。聖何西地方法官Lucy Koh表示，根據《聯邦通信規範法》第230條，Zoom「幾乎」對Zoombombing免疫。該法案旨在保護網上平台免於為用戶內容負責。