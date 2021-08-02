陳偉明：利用期權策略降科技股持倉成本

港股上周初受到內地監管風暴消息拖累而暴挫，在上周一(26日)及周二(27日)兩日內累挫2,236點或8.2%，並且在上周二高達3,607億元大成交下急插低見24,748點。隨後中央高調維穩，試圖緩解市場對內地監管的擔憂，港股亦在低位開始見買盤吸納，恒指於上周四(29日)期指結算當天反彈高見26,335點。

然而，有傳美國或限制美國基金在香港和中國的投資，加上港股今日(8月1日)起正式上調股票印花稅至0.13%，港股再度回落，如果期指短期內陰燭收市跌穿上周五(30日)期指低位25,559點，提防港股又再度下試上周二的恐慌低位26,335點。

技術上，港股經歷上周暴跌急彈，短期市況有機會略為冷靜下來，預計波幅會逐步回復至正常水平，因此筆者估計短期期指大約在25,500點至26,500點上落。

策略上，如果持有科技板塊，宜趁港股反彈至26,000點以上，在持貨情況下Short Call 9月等價期權，盡量利用股票期權Covered Call減低持倉成本，因為預計未來科技板塊上升空間將會大大減少。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明