【高盛推介】資金留意美團好倉　跟進貼價購證

高盛(亞洲)有限責任公司：美團於上周四(7月29日)上試230港元水平後，上周五(7月30日)轉向下跌，收市跌約5.9%。周一(8月2日)早段高見218元後倒後，低見205元，落後大市。

有券商指目前市場擔心包括互聯網等的眾多行業受政策影響，然而近日監管機構舉行會議解釋以恢復市場信心。該行並指市場將面對進一步的反壟斷的監管，並會造成短期波動，但該行仍看好互聯網股後市表現，當中美團獲給予「買入」評級，目標價425元。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證及認沽證於上周五皆獲資金轉向流入，分別有約1,480萬及370萬元。

牛熊證方面，亦見牛證於上周五獲資金轉向流入，並較集中在180至185元收回距離的產品。而上周五流入熊證的資金則較集中在240至245元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，則見近期北水沽出美團，當中上周三(7月28日)至上周五共錄得約超過113億元資金淨賣出。

雖見美團目前跌幅收窄，但由於早前的跌幅，而且表現不穩。因此投資者如看好，在部署認購證時宜選擇貼價證以控風險，避免選擇300元以上行使價，早前留意但已不適合現況部署的產品。

美團購證22788，行使價252元，2022年2月4日到期，實際槓桿3.8倍，貼價、新上市。

美團購證21868，行使價274.08元，2021年11月23日到期，實際槓桿6.1倍，高槓桿、低街貨。

美團牛證52581，收回價180元，行使價177元，換股比率500，槓桿比率5.8倍，相近收回價牛證中街貨較低。

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