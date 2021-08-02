野村上調吉汽目標價至30.2元

吉汽上半年中期淨利將按年升22%至28億元人民幣，期內銷量增約19%，而平均銷售單價則升8%，不過，影響部分被毛利率下跌1個百分點所抵銷。另外，該行考慮原材料成本壓力及芯片短缺問題困擾上半年，認為公司將聚焦於改善產品組合而非搶佔市場份額，以為利潤下行帶來緩衝。

該行舉例，吉汽已自第1季逐步退出低端車款Vision的轎車，並在次季顯著減產Vision SUV，另一方面增加了新款、價位較高的車型，相信將帶動整體平均銷售單價提升，並緩解利潤方面的壓力。

因此，野村將吉汽2021年銷量預測降7%，但就將平均銷售單價預測升7%，毛利率微跌0.5至1個百分點。整體而言，將吉汽2021至2023年每股盈測分別下降13%、5%及4%，估計芯片短缺情況於第3季將開始緩和，並將在未來數季帶動產出復甦。