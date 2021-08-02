周樂樂：A股短線仍弱勢　宜關注製造業

過去一周，滬深兩市大幅波動，行業極度分化。其中，僅科創50上漲，上證50與滬深300跌幅超過5%。申万一級行業中，5個行業漲23個行業下跌，其中，最強的前五行業是有通訊、有色金屬、電子、電氣設備、鋼鐵，最弱前五行業是休閒服務、食品飲料、房地產、非銀金融、銀行。數據上看，資金繼續偏好政府高度扶持的卡脖子行業，如：半導體、通訊、電子元件等行業，以及碳中和相關的新能源與新能源汽車的材料、設備等。而消費、地產、金融等傳統機構重倉標的因政策面偏淡而持續走弱。

國內市場看，上周A股與港股遭遇很慘烈的大幅波動，主要是國內政策面出現重大變化。國內通過了教育行業的「雙減」政策，導致校外培訓行業的股票崩盤式下跌，加劇了市場對有行業監管風險的行業憂慮，包括限制高消費、醫療降費、調控地產、嚴管金融、互聯網平台反壟斷等，導致相關行業個股出現大幅下跌。而同時，國內半導體、航天航空、新能源、新能源汽車等材料、設備等製造業則表現強勁。背後反映出國內高層治理國家的頂層思維，面對西方打壓，高通脹與金融泡沫的風險，疫情下經濟前景不明朗，社會貧富差異矛盾激烈等問題，國內通過政策引導資本流向來實現產業升級與社會轉型，逐一緩解不利因素的衝擊。

不認同市場關於中國消滅資本的觀點，認為不存在系統性風險。政策上看，明顯是有壓有扶，壓制的是存在居民不合理支出問題與投資重複過剩低效率的相關行業；扶持的是產業轉型升級與國產化替代的相關行業，利於打開了先進製造業上下游行業成長空間。需要以國家安全的角度去思考資本流動。另外，需要關注的國內疫情出現超預期緊張，南京疫情蔓延15個省27個城市，陸續有城市開始宣布收緊防控措施，加劇市場對實體企業的憂慮。

外圍市場看，美國參議院通過了拜登基建刺激方案，同時，最新美聯儲議息會議後鮑威爾強調目前遠沒到貨幣收緊的時候。這些消息刺激美股與大宗商品價格走強。而美債收益率並沒有飆升，反映了市場對經濟前景憂慮多於對通脹的憂慮。美國疫情再度升級，美國再度收緊「口罩令」，防疫措施可能進一步升級。根據美國疾控中心CDC內部文件披露，新冠變異病毒Delta傳染性強，完全接種疫苗後仍可能發生感染，更加加劇市場憂慮。另外，中美貿易關係沒有改善迹象，中美天津會談並沒有利好結果，美國依然以各種打壓中國，拖累全球經濟。預計儘管美股有貨幣政策與財政政策支持，但是面對經濟前景不明朗的風險與中美關係無法改善等，有可能出現下跌調整，拖累外圍市場走弱。

綜上所述，預計A股在外圍市場可能走弱、國內政策的重大變動與疫情風險上升影響下，短期比較不確定性增加，大市將以弱勢震盪為主。行業上，繼續分化，機會還是在製造業，而對於監管風險上升的行業，需要等待行業增長邏輯恢復。

勝利證券副首席運營官 周樂樂