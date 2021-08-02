【瑞通推介】騰訊曾跌穿460元 投資者趁低撈好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：恒指上周五(7月30日)收報25,961點，跌354點或1.4%，盤中低見25,636點。恒指7月累挫近1成，科指累瀉16.8%。周一(8月2日)早段先升後回，26,000點得而復失。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾700萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾3,000萬元，反映投資者看好港股將反彈。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價24,700至24,799點，而熊證街貨重貨區為收回價27,100至27,199點。

內地工信部提出強化大型互聯網企業責任擔當，加強重要數據安全風險評估，加上券商料內地互聯網監管風險短期持續，大型科企再度受壓。另外，中國恒大向騰訊等出售恒騰網絡股份。騰訊上周五曾挫5.5%，低見465元，其後跌幅逐步收窄，收報479元，跌2.6%。周一早段再跌近4%，曾失460元。上周五分別有近500萬元和逾100萬元淨流出其輪證好倉和淡倉。

阿里巴巴周二(3日)公布截至今年6月底止2022財年首財季業績，券商料集團非公認會計準則淨利潤按年下跌7.6%至上升6.9%，並關注管理層在反壟斷政策下的最新營運指引。另據報阿里巴巴即將全面接管蘇寧易購。阿里巴巴上周五收報189元，下挫4.2%，盤中低見185.6元。周一早段好淡爭持，受阻於190元。分別有逾900萬元和逾130萬元在上周五淨流入其輪證好倉和淡倉。

藥明生物上周五錄逾6.4億元北水淨賣出，股價收挫4.9%，報118.5元，盤中低見115.1元。周一早段續跌逾2%，下試115元。早前大股東以每股129元減持的配售價將是重大反彈阻力。輪證資金流方面，逾340萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾40萬元淨流出。

調查機構IDC報告指，上季全球智能手機出貨量按年增長13.2%至3.13億台，其中三星出貨量升9.3%至5,900萬台，排全球第一。手機設備股舜宇光學上周五低見224元後獲承接，全日跌幅收窄至0.4%，收235.2元，10天和20天線失而復得。周一早段好淡爭持，於240元之下水平徘徊。上周五逾1,100萬元淨流入其輪證好倉，淡倉亦有逾290萬元淨流入。

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