【高盛推介】比亞迪強勢 留意貼牛
2021年08月02日 11:56
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪由上周三(7月28日)起開始發力連升，當中上周五(7月30日)升約3.5%，周一(8月2日)早段繼續上升，高開約3.8%後上試260港元水平，高見258.8元，突破5個月高位，為連續第4日上升，累計至今升逾22%。
有券商指比亞迪在刀片電池技術上具領導地位，加上公司正加快LFP產能，料至今年底將增至75吉瓦時，按年升275%。及比亞迪宣布投資100億元人民幣位於吉林省，一汽福士旁邊的廠房增加新電池產能。該行將比亞迪納入「確信買入」名單，目標價313元。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金趁高部署淡倉，過去3個交易日共錄得約1,550萬元資金流入，為同期最多資金流入的相關資產。當中認沽證佔約1,250萬元，而上周五流入熊證的資金則有約190萬元，並分布在275元以下的各收回區域產品。
好倉方面，則見牛證於上周五獲資金轉向流入，有約160萬元，並較集中在185至190元，及210至215元收回區域的產品。
比亞迪牛證53276，收回價200元，行使價196元，換股比率500，槓桿比率4.5倍，新上市貼牛。
比亞迪購證16925，行使價288.88元，2021年12月23日到期，實際槓桿4.4倍，貼價、低街貨。
比亞迪沽證20862，行使價188.78元，2021年12月10日到期，實際槓桿4.5倍，價外、行使價185至250元間產品中，槓桿最高。
比亞迪熊證52675，收回價280元，行使價284元，換股比率500，槓桿比率7.1倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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