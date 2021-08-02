滙豐上半年稅前利潤增1.5倍　中期息每股7美仙

期內集團列帳基準除稅後利潤升1.69倍，達到84.22億美元。若撇除貨幣換算差額及重大項目等一次性因素，上半年經調整除稅前盈利按年升1.11倍，至119.5億美元；純利按年升2.68倍，至72.76億美元；預期信貸損失及其他信貸減值準備變動錄得淨回撥7.19億美元。

集團行政總裁祈耀年表示，業績理想反映集團主要市場已回復增長，在預期信貸損失準備撥回的助力下，上半年在所有地區均錄得盈利，基於現時的主流經濟預測以及拖欠還款經驗，預料2021年的預期信貸損失準備將遠低於平均貸款30至40點子的中期目標範圍，全年並有可能錄得撥回淨額。

展望2021年前景，他稱儘管收入前景持續不利，特別是往續強勁的定息產品市場，加上利率低企及疫情影響，無抵押個人貸款及商業貸款仍然出現增長迹象，預期全年貸款有中單位數增長，而隨着集團繼續削減風險加權資產，預料前述增長終會導致風險加權資產錄得低單位數增長。

他又指，集團維持雄厚的資本實力，具備優勢取得資金增長及提高資本回報。鑑於集團多個市場的經濟前景及經營環境改善，目前預期2021年的股息派付比率將過渡至列帳基準每股普通股盈利40至55%的目標範圍。

滙控近年積極發展亞洲市場，祈耀年表示將繼續為未來業務發展作好準備，包括進一步擴展中國內地的數碼財富管理業務，增聘逾350名財富管理人員，以及將業務加快擴展至北京、上海、廣州、深圳和杭州5個城市。此外，集團亦擴大香港、馬來西亞及新加坡的數碼財富管理銀行服務，同時重組歐洲大陸和美國的財富管理業務。投資亞洲財富管理業務獲益顯著，今年首6個月，集團在吸納客戶方面表現強勁，費用收益有所增長，而財富管理業務的規模亦大幅增加。

此前，滙控早前允許員工轉用混合工作模式，祈耀年表示將繼續減少辦公空間，目標是於2021年底前削減全球辦公室面積超過360萬平方呎，減幅約為20%。此外，集團將持續精簡架構，今年上半年已削減等同全職僱員約3,500人，另宣布調整高級領導層職級架構，以助釐清權責，及授權領導層作出加快轉型和推動增長的決定。