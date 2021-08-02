世界500強排行榜出爐　沃爾瑪連續8年稱冠

《財富》世界500強排行榜周一(2日)出爐，受新冠疫情影響，2020年世界500強企業的營業收入約為31.7萬億美元(約247.26萬億港元)，較去年下降5%，相當於全球GDP的1/3。企業利潤大幅下降，所有上榜公司的淨利潤總和為1.6萬億美元，按年跌20%，是2009年以來最大跌幅。

進入排行榜的門檻(最低銷售收入)由254億美元降至240億美元。沃爾瑪連續第8年成為全球最大公司，收入達5,591.51億美元。中國的國家電網公司以3,866.17億美元升上第2位，亞馬遜首次進入前3位，收入達3,860.64億美元。

蘋果公司收入達2,745.15億美元排第6位，不過全年利潤達574億美元，位居公司利潤榜榜首。沙特阿拉伯國有石油公司沙特阿美以約493億美元的利潤緊隨其後，日本軟銀集團以470億美元的利潤位居第3位。工、建、農三大中國國有銀行繼續位列利潤榜前10位。微軟、谷歌母公司Alphabet及社交媒體巨頭Facebook在利潤榜上，分別位列第5、第7和第10位。

在利潤率榜上，排名最高的公司來自日本、中國和美國。榜首是軟銀集團，利潤率高達83.7%，台積電位居第二，Facebook公司位列第三。騰訊則以超過33%的利潤率位列第四。