中國7月份人民幣兌美元主要成交按年增7.9%　創4個月高

中國外匯交易中心(CFETS)人民幣外匯月度統計數據顯示，7月份人民幣兌美元即期、外匯掉期、遠期和期權累計成交按月增長7.9%，至18萬億元人民幣(下同)，創4個月新高；當中人民幣外匯掉期成交約11.81萬億元，按月增長10.8%，是交易量回升的關鍵。

7月人民幣遠期成交按月增52.3%至812.9億元，創16個月新高，其中3個月及以下的遠期佔比27.1%；不過由於遠期交易在整個交易量的比重不大，佔比提升對總量的影響很小。

另外人民幣即期成交按月上升2.5%至約5.64萬億元，當月人民幣即期成交額佔銀行間外匯市場即期成交的比重為96.7%。但當月人民幣期權成交較上月略減0.4%至4,465.6億元，創5個月新低，其中3個月及以下的期權佔比48.4%。

按當月人民幣兌美元加權價6.4747元折算，人民幣兌美元即期、外匯掉期、遠期和期權分別成交8,722.7億美元、18,248.3億美元、125.6億美元和689.7億美元。

今年以來，人民幣即期、外匯掉期、遠期和期權分別成交約36.31萬億、71.85萬億、4,041.3億和3.22萬億元人民幣；若根據各月的人民幣匯率加權價折算，今年以來人民幣即期、外匯掉期、遠期和期權分別成交5.61萬億、11.1萬億、624.6億和4,984.6億美元。

2021年至今，以人民幣計價的人民幣即遠掉及期權累計成交111.8萬億元，按美元計價則累計成交金額17.28萬億美元。2020年以人民幣計價的人民幣即遠掉及期權累計成交172.2萬億元，按美元計價則累計成交金額25萬億美元。