日本7月製造業PMI升至53　惟供應鏈混亂持續

日本7月製造業採購經理指數(PMI)報53，較6月的52.4微升，也是今年4月以來最高。當中，在產出及新訂單數量均出現大幅增長，顯示製造業的景氣正迅速回溫。不過供應鏈的混亂持續，造成需求方面稍微出現收縮。

另外，由於日本製造業面臨原材料不足及採購品的交期拉長影響，有聲音指在間接費用方面、出現近13年來最急遽的增加。在種種影響下，也導致日本製造業對於未來一年的產出看法，沒有先前般樂觀。

7月的新接單數量持續增加，創下近3個月來的最大增幅，也連續7個月向上增長。製造業主要領域的需求穩健，這也支持了營收增加。有部分企業表示，客戶的需求量持續增加。但是新接單量的增加速度放緩，來自海外客戶的需求也似乎都集中在台灣、中國這類亞洲主要經濟體。

期內，採購價格的上揚，較先前更為明顯。從整體來看，價格的上升步調變快，指數也是2008年9月以來最高。

產品平均銷售單價也出現2018年11月以來最迅速的增加趨勢，這意味着日本製造業企圖把生產成本轉嫁到客戶身上。

供應鏈的混亂到了7月仍然持續，對日本製造業的生產活動造成阻礙。平均的訂貨交付時間是2020年4月以來最長，創下近10年來第2久的紀錄。交貨時間的拉長，與日本製造業想要增加庫存水平有關，造成採購活動的增加，這種情況也已經持續了5個月之久。不過有企業利用庫存來應付客戶訂單，採購品庫存量的增加、也出現近3月來最和緩的走勢。

而在未來一年的景氣看法也依然樂觀，一般認為新冠肺炎疫苗接種速度的加快、將可帶動景氣復甦，也期待供應鏈方面的壓力能夠走緩。

IHS Markit經濟學家Usamah Bhatti指出，日本製造業在邁入第三季之後景氣仍持續出現復甦，PMI數據也顯示日本製造業正快速往健全方向發展。