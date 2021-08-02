首季富裕國家樓價飆9.4%　專家警告泡沫爆破風險

英國《金融時報》報道，經合組織(OECD)數據涵蓋的40個國家中，今年第一季只有3個國家的樓價呈現下跌，創2000年開始統計以來最低比例。

分析指出，多項因素導致全球樓價飆漲，包括各國為了抑制疫情對經濟帶來的衝擊，將利率降至歷史低位，並推出大規模財政和貨幣刺激措施，加上封鎖措施導致民眾消費減少和儲蓄激增，以及在家工作促使民眾尋求更大住屋空間，帶動一波郊區移民及換屋需求。

隨着全球經濟從去年因疫情引發的嚴重衰退中反彈，今年第一季OECD富裕國家的平均樓價按年增長9.4%，創近30年來最快增速。

國際清算銀行(BIS)貨幣和經濟部門負責人Claudio Borio表示，短期來看，樓價上升對經濟而言算是件好事，因為已經擁有房產的人能享受資產價格上漲帶來的財富升值，並享有更高的貸款額度。惟有關現象持續下去，伴隨着信貸擴張過快，可能會面臨資產泡沫破裂風險，最終導致財富效應逆轉。

事實上，這並非首個顯示全球樓價快速上漲的數據。加拿大蒙特利爾銀行(BMO)分析師Doug Porter表示，全球實際樓價正以45年有紀錄以來的最快速度上漲。

根據美國達拉斯聯邦準備銀行數據，美國的平均樓價已較去年同期上漲6%以上，超過了2005和1989年的高峰。而目前美國和加拿大樓價分別以23.4和20%漲幅領先全球。如果樓價繼續走高、銷售保持強勁，加拿大很可能超越美國，再次成為全球樓價飆升得最快的國家。