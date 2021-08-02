滙豐料淨息差已見底　下半年或回購股份

對於全球經濟復甦前景，他預計今、明兩年全球經濟增長分別約6%和4%，由於變種病毒Delta於各地蔓延情況不均，部分市場經濟增長或有所放緩。他指，雖然對變種病毒Delta的影響持謹慎態度，惟有信心全球經濟將看到今年以來相對強勁的復甦，其中香港疫苗接種率正強勁上升，雖然英國有不少確診病例，但疫苗接種率接近70%，故有望經濟重啟。

隨着英倫銀行解除英資銀行派息及回購限制，他稱，集團資本水平優於預期，加上撥備壓力放緩帶動盈利，今年末期股息或高於中期息，下半年或考慮回購股份。

另外，滙控於中期業績內表示，今年上半年集團削減等同全職僱員3,500人，並將調整高級領導層職級架構。邵偉信指出，由於集團擴大亞洲區財富管理業務發展，中、港員工會持續增長，而美國及歐洲(英國除外)的僱員數字或將有較明顯減幅。隨着集團執行節省成本策略，預期今年底員工規模將較6月底進一步縮減。