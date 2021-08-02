恒生：淨息差未見底　冀長遠維持穩步派息增長

低淨利息收益拖累該行上半年淨利息收入大跌19.66%至118.83億元，梁氏指出，該行已進行資產優化以抵銷息口壓力，包括將定期存款改為活存，惟上半年已進行大部分工作，未來可做的工作有限。

派息方面，梁氏續指，雖然該行目前資本水平充裕，但仍要滿足監管要求，同時，環球市場波動性大，亦要預留資本以滿足壓力測試及未來業務發展，冀長遠能維持穩步派息增長。

對於上半年預期信貸損失回撥近8成，風險監控總監楊志良表示，該行事前已作出附加調整，若不是將有更多的回撥，形容該行現時的撥備非常足夠。楊氏坦言，現時經濟環境並不樂觀，至於下半年會否需要增加撥備，則看當時疫情、經濟狀況及其他相關因素。

今年上半年，該行員工人數較去年同期減少4.75%，執行董事，署理行政總裁兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺表示，人數減少屬自然流失，但實質上相較去年下半年已增加人手，未來亦會在前線櫃枱及數碼科技方面增聘。