油價跌逾1%　道期升180點

美匯指數企92；港匯見7.7754；離岸人民幣(CNH)報6.4624；美元兌日圓報109.68；歐元企1.1885，英鎊處1.3921。金價報1,808美元。油價跌逾1%，布油報74.57美元，紐油報73.08美元。歐股早段上揚，道指期貨升180點。

●市後關注點

-21:45 美國7月製造業採購經理指數(PMI)

-22:00 美國7月ISM製造業採購經理指數(PMI)

●港股在8月首個交易日反覆向上，恒生指數全日收報26,235點，升274點或1.06%，重上兩萬六關。國企指數收報9,336點，升103點或1.12%；科技指數收報6,796點，升15點或0.23%，主板成交1,669億港元。

-滙豐上半年稅前利潤增1.5倍，中期息每股7美仙。

-滙豐料淨息差已見底，下半年或回購股份。

-恒生銀行上半年少賺4%，第2次中期息1.1元。

-中電上半年賺逾46億，派第2次中期息63仙。

-恒騰網絡被恒大減持，復牌飆47.9%。

●世界500強排行榜出爐，沃爾瑪連續8年稱冠。

●全球最大養老基金大削美債權重，降幅破紀錄。

●Zoom支付6.6億元，就用戶隱私集體訴訟達成和解。

●電子支付公司Square斥2262億元收購金融科企Afterpay。

●基金經理料金價將突破3,000美元，籲勿低估央行「收水」風險。

●首季富裕國家樓價飆9.4%，專家警告泡沫爆破風險。

●華爾街大淡友：散戶「鬥傻」投機 美股變另類賭場。

●中國經濟：

-中國7月財新製造業PMI降至逾1年低位，需求收縮。

-中指院：內地7月百城新建住宅價格上漲，熱點城市政策或加強。

-中國7月份人民幣兌美元主要成交按年增7.9%，創4個月高。

-中國企業年內境內外債券違約突破300億美元，創新高。

●地產代理數目連升2個月，7月底共有4.1萬人。