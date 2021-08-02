中電：澳洲批發業務受壓　對香港售電量增長有信心

上半年澳洲業務盈利亦按年下跌逾3成，藍凌志指，期內澳洲並無任何資產減值，僅雅洛恩電廠受暴雨影響而產生維修方面的支出。而批發價格下降導致批發業務放緩，部分被零售業務增長所抵銷。

他強調，澳洲正值能源改革周期，更多新能源發電在當地推行，對中電批發業務構成壓力。他又直言，Tallawarra新電廠及蓄能水電項目的發電能力，未能完全彌補雅洛恩燃煤電廠停運的影響，惟隨着儲能技術的配合，可結合發電設施，供公司低價對外購電及高位售電，令澳洲電力業務未來可實現24小時無間斷供電，將更具成本效益。

香港售電量上半年按年達4.4%增長，集團總監及中華電力副主席阮蘇少湄表示，主要與天氣較為和暖，及經濟比去年改善有關。隨疫情持續紓緩，對今年香港售電量增長有信心。

公司亦指，正就在香港東南水域興建離岸風場的可行性，進行前期研究工作，包括初步場地勘測及技術評估。藍凌志指出，技術發展日漸成熟，於本港發展海上風力發電在經濟上變得可行，會與港府繼續研究。而發展潔淨能源及更換發電基建的確需要增加投資，惟投資分階段及穩定進行，並在30年間攤分，對電費影響未如想像中大。

他指出，大灣區帶來不少投資機遇，中電會加快尋求不同天形式的發展機會，並認為投資不限於發電，亦會包括更廣泛的能源服務。

她表示，中電正密切留意各國在氫能測試工程的可行性，視乎於供應鏈及經濟效益，預期在短期內或未來10年都未能落實氫能發電，預計最快可能要30年代末或40年代後才可正式落實使用。