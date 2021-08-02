新西蘭樓價1年升30％　將進行「人權調查」

外媒報道，新西蘭樓價於疫情期間快速飆升，引發住屋危機，對社會邊緣人群產生「懲罰性影響」，令許多人無家可歸。新西蘭人權委員會周一(2日)宣布，將對國內熾熱的地產市場展開調查。

在政府針對疫情的刺激支出及寬鬆貨幣政策下，新西蘭成為經濟合作發展組織(OECD)成員國中，樓價升幅最大的國家，過去12個月內上升約30％。

新西蘭總理Jacinda Ardern早前實施一系列壓抑措施」，包括取消投資者的稅收優惠等，惟相關措施仍無法遏制失控的樓價。

新西蘭人權專員Paul Hunt於聲明中表示，新西蘭目前面臨的住屋危機，亦是一場人權危機，涉及房產權、市場租賃、公營住宅和無家可歸者。他指，該現象正產生懲罰性的影響，令社會最邊緣的民眾首當其衝。

新西蘭的疫情應對政策導致抵押貸款成本降低，讓富裕新西蘭人升級現有住房，並成立租賃投資組合，促使樓價進一步飆升。在過去10年樓價成長90％的基礎上，再錄近30％的按年升幅，將首置買家及低收入戶拒於門外。

新西蘭飆升的樓價及租金，導致許多家庭被迫依賴汽車旅館等臨時住房，大約2.3萬人、家庭仍在排隊等公共住宅。