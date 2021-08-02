舖市熾熱　連錄3宗逾6000舖位易手

以逾6,000萬元易手的荃灣地皇廣場地舖，面積約600方呎，現租客為電訊商。

舖位買賣交投火熱，近期市場錄得多宗逾6,000萬元成交。消息人士透露，旺角快富街33至35號利興大廈其中一個地舖連入則閣樓，建築約900方呎，入則閣樓500方呎，以約6,838萬港元易手。該舖原業主於2007年2月以1,450萬元買入，現帳面獲利約5,388萬元，物業升值約3.7倍。舖位租予醫務中心及找換店，月租共約14.8萬元，租金回報率約2.6厘。

另外，九龍城南角道雙號地下，面積約2,000方呎，成交價約6,388萬元。該舖鄰近宋王臺港鐵站出口，租客為食肆，月租金約13萬元，回報約2.4厘。原業主於1995年以195萬買入，物業约26年升值約31.8倍。

新界區亦錄大額舖位成交。荃灣大河道10至20號地皇廣場地下6D號舖，面積約600方呎，以6,600萬元登記易手，高市價約一成。舖位租客為電訊商，月租約13.8萬元，租金回報約2.5%。原業主於2018年以5,800萬元購入，現帳面賺約800萬元，升值約13.8%。