新盤UPDATES：各區豪宅紛紛錄得大銀碼成交
2021年08月02日 20:02
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股市氣氛回穩，帶動各區豪宅新盤紛紛錄得大宅及特色戶交投，大部分做價均逾2,000萬元，個別市區高層標準戶做價更高近半億元，反映買家入市意欲仍然高企。
●啟德龍譽高層大戶成交價4552萬元
市區新盤大單位獲高價承接。據一手銷售資訊網資料，保利置業集團(00119)旗下啟德龍譽，今日(2日)售出2A座36樓A單位，實用面積1,146方呎，成交價4,552萬元，呎價39,721元。
●大埔白石角嘉熙複式戶 連車位2,220萬元售
據一手銷售資訊網資料，嘉華國際(00173)旗下大埔白石角嘉熙第5座地下連一樓G室複式戶，實用面積1,130方呎，連419方呎花園和一個車位，以2,220萬港元售出，呎價約19,646元。
●元朗珀爵洋房2,596.44萬元沽
一手洋房近期連錄成交。據一手銷售資訊網資料，元朗珀爵售出8號洋房，實用面積1,967方呎，花園和天台面積分別為127方呎和377方呎，剛以2,596.44萬元成交，呎價約13,200元。
●迎海‧駿岸海天名邸特色戶2488萬元招標售出
一手豪宅再錄成交，恒基地產(00012)等合作發展的馬鞍山迎海‧駿岸8座7樓A室，為海天名邸特色戶，實用面積1,454方呎，剛透過招標形式，連租約以2,488萬港元售出，呎價約17,111元。