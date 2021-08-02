新盤UPDATES：各區豪宅紛紛錄得大銀碼成交

股市氣氛回穩，帶動各區豪宅新盤紛紛錄得大宅及特色戶交投，大部分做價均逾2,000萬元，個別市區高層標準戶做價更高近半億元，反映買家入市意欲仍然高企。

●啟德龍譽高層大戶成交價4552萬元

●大埔白石角嘉熙複式戶 連車位2,220萬元售

●元朗珀爵洋房2,596.44萬元沽

一手洋房近期連錄成交。據一手銷售資訊網資料，元朗珀爵售出8號洋房，實用面積1,967方呎，花園和天台面積分別為127方呎和377方呎，剛以2,596.44萬元成交，呎價約13,200元。

●迎海‧駿岸海天名邸特色戶2488萬元招標售出